 

Цены на уголь в Европе побили 13-летний рекорд. Bloomberg пишет, что на это повлияла нехватка газа

28.09.2021, 21:48, Новости дня
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За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. Bloomberg отметило, что европейские производители электроэнергии скупают уголь из-за нехватки природного газа. Последний раз цены на уголь установили рекорд в 2008 году.

На этой неделе на рынок вышли несколько коммунальных предприятий, чтобы обеспечить поставки угля до начала зимы. Также на скупку угля повлияла низкая скорость ветра, побуждая коммунальщиков переходить на ископаемые виды топлива, написало агентство.

Сегодня, 28 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов достигла €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³).

Контекст:

Bloomberg 24 сентября писало о повышении стоимости добываемого в Европе угля впервые с 2008 года до $137 за тонну. По сведениям агентства, цена росла в условиях высокого спроса электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Поставки из Австралии, Южной Африки и Колумбии затруднены, а ситуация усугубляется снижением импорта из России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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