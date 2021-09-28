 

“Шахтер” сыграл вничью с “Интером” и заработал первое очко в групповом раунде Лиги чемпионов

28.09.2021, 21:48, Новости дня
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Матч в Киеве на НСК “Олимпийский” закончился без голов – 0:0. Это четвертая ничья между командами в истории Лиги чемпионов. И только один раз побеждал “Интер”.

Команда тренера Роберто Де Дзерби заработала первое очко в групповом раунде турнира. После двух туров “Шахтер” занимает последнее место в квартете D.

В третьем туре Лиги чемпионов донецкий клуб 19 октября сыграет в Киеве против мадридского “Реала”. В прошлом сезоне турнира “горняки” дважды победили “галактикос”. Всего “Шахтер” и “Реал” провели между собой четыре поединка, у команд в активе по две победы, отмечается на сайте УЕФА.

Контекст:

В первом туре Лиги чемпионов “Шахтер” со счетом 0:2 уступил в Тирасполе “Шерифу”.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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