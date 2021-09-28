 

В Кабмине Украины объяснили, повысят ли тарифы на отопление и горячую воду для населения

28.09.2021, 21:48, Новости дня
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“За формирование тарифов отвечает исключительно местная власть. Следовательно, высокие тарифы – это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений”, – отметил чиновник.

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/4633976889946053

Немчинов добавил, что НАК “Нафтогаз” предлагает как для бытовых потребителей, так и для производителей тепла и горячей воды “абсолютно доступные условия для получения газа”.  Для бытовых потребителей действует годовое предложение цены газа 7,96 грн за кубометр (стоимость с НДС, но без учета тарифа на распределение (доставку), а для предприятий теплокоммунэнерго “Нафтогаз” предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Контекст:

Обещания Немчинова последовали за очередным рекордом стоимости газа в Европе. 28 сентября цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на лондонской бирже ICE в ходе торгов достигла €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 сентября говорил, что тарифы на газ для населения в Украине в ходе отопительного сезона 2021/2022 не будут меняться.

В начале сентября Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обращалась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона. В ассоциации подчеркнули, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на прежнем уровне и для стабильного прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным общинам справедливую компенсацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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