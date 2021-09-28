Мнение: О сферической российской вакцине в вакууме

Итак, российская фармацевтическая отрасль, ранее публично не блиставшая супер-достижениями – «Арбидол» не в счёт – выпускает в оборот уже пятую самостоятельную вакцину от CoVID-19. В дополнение к линейке Гам-Ковид-Вак (препараты под торговой маркой «Спутник»), а также ЭпиВакКороне с КовиВаком начнёт производиться ещё один препарат. Бетувакс-Ков-2, разработанная Институтом стволовых клеток человека, получила разрешение на первые две фазы клинических испытаний. И уже в 2022 году может начаться её применение.

Чем она так примечательна, кроме того, что разработана полностью частной компанией?

В СМИ пишут, что препарат «представляет собой рекомбинантную вакцину на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса». Разработчики говорят, что при его создании использовался искусственно-синтезированный вирус, то есть вакцина не содержит ни живого вируса, ни даже его вектора. А потому якобы может использоваться для вакцинации пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.

И это – вся информация, которая доступна на сегодня.

Процитирую уважаемого prof_afv.

Обозначено, что иммуноген вакцины это «рекомбинантный белок». Но это слишком общо. Рекомбинантный белок может нарабатываться в бактериях (для вакцины… это худший вариант – у бактерий совершенно по-иному проходит гликозилирование белков). Для наработки рекомбинантного белка могут быть использованы клетки дрожжей или насекомых или различных млекопитающих (эти варианты лучше). Но в каком бы типе клеток ни нарабатывался рекомбинантный белок, важнейшее значение имеет генетический вариант гена, кодирующего S-белок. Это может быть исходный «уханьский» вариант, а могут быть и более актуальные варианты, скажем «дельта». Последнее кажется логичным для вакцины, выходящей на клинические испытания во время повсеместного доминирования «дельты». Другой немаловажный вопрос – иммуноген вакцины кодируется «природным» геном, или в его структуру внесены модификации, повышающие иммуногенность (например, фиксация в «pre-fusion» конфигурации)?

Далее, что это за «сферические частицы», в состав которых входит «поверхностный антиген» вируса. Они состоят только из иммуногена (S-белка) или там есть что-то ещё? Если есть, то что? Ещё вопрос – эти частицы используются для иммунизации сами по себе или в смеси с адъювантом? Если верно последнее, какой адъювант? Мне могут возразить – мол, это «секреты фирмы». Но закрытой может быть только информация о know-how изготовления этих частиц. А вопросы, заданные выше, общие. Ответы на них можно найти в опубликованной информации не только о западных вакцинах, но и китайских, индийских.

Разрешение на клинические испытания предполагает, что успешно пройдены доклинические испытания на лабораторных животных. Но никакой конкретной информации об этих испытаниях нет. Какие лабораторные модели SARS-CoV-2-инфекции использовались? Каков был масштаб этих испытаний? Есть ли данные о протективности? Если да, на каких животных? В такого рода данных никакого секрета тоже нет. В отношении многих других вакцин это было опубликовано, причём, как правило, до начала клинических испытаний.

Наконец, информации о сроках клинических испытаний и количестве добровольцев явно недостаточно. Общепринятая практика в этой области – публикация полного протокола клинических испытаний до их начала. В таком протоколе детальнейшим образом должно быть описано как конкретно будут проводиться испытания, как будет оцениваться безопасность и иммуногенность (это цели фаз 1 и 2), какова будет процедура внесения изменений в протокол испытания, если таковые понадобятся. К сожалению, такие протоколы в публичном доступе отсутствуют, причём не только по Бетувакс-Ков-2, но и по всем другим российским вакцинам против COVID-19. ©

И вот это указывает на хроническую болезнь российской фармацевтической отрасли, причём не только государственных, но – как теперь видим, – и частных предприятий. Полная информационная закрытость даже там, где требуется быть открытыми, как порождение советской системы охраны любых секретов, вплоть до таблицы умножения (когда она используется на военном предприятии). Все эти расплодившиеся «Первые отделы», набитые отставными чекистами, размножившиеся «мобилизационные планы», суровый надзор за любой научной деятельностью, порой выливающийся в уголовные дела за разглашение… Огромная махина, работающая на всякий случай, но при этом пожирающая немалые ресурсы.

Ну и оборотная сторона всей этой погони за секретностью – уже и собственное нежелание разработчиков «открываться» по общепринятым в мире правилам: а вдруг что не так, и через пять лет товарищ майор состряпает из этого очередное дело? Российская наука мало-помалу возвращается за «железный занавес», за которым пребывала последние полвека #СССР. Тогда это привело лишь к её отставанию по большинству современных направлений, которое, увы, не преодолено и до сих пор.

А если вернуться к той же фармацевтической отрасли… К чисто практической стороне – выпуску нового препарата «по всем правилам», от организации лабораторных, доклинических и клинических испытаний до подготовки и публикации отчётов в международных реферируемых журналах… То здесь без разумной открытости, без коллабораций с западными учёными, тонко чувствующими «как на самом деле надо», без наработки в них собственного опыта вообще не обойтись сегодня. Иначе дорога к выпуску российских препаратов на широкий рынок так и будет ходьбой по граблям.

Но разве «товарищу майору» – да хоть и полковнику, – воспитанному в парадигме кругом враги, это объяснить?

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