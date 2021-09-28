 

Адвокат якутского шамана Габышева обратился в ЕСПЧ

28.09.2021, 21:36, Разное
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…в связи с принудительной госпитализацией шамана.

Защита якутского шамана Александра Габышева обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на его принудительную госпитализацию в психоневрологический диспансер. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Алексей Прянишников.

В жалобе адвокат указал на нарушение статьи 3 Европейской конвенции о запрете пыток. Защита Габышева считает, что лечение нейролептиками при отсутствии исчерпывающих доказательств наличия признаков психического заболевания и опасности мужчины для себя и окружающих создает угрозу его жизни.

«В комбинации с содержанием в помещении закрытого типа с вместимостью не менее 25 человек, без возможности прогулок на свежем воздухе, и в окружении потенциально опасных лиц, были фактически созданы пыточные условия содержания», — говорится в заявлении адвоката.

Прянишников также пояснил о нарушении прав подзащитного на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции), справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции) и свободу выражения мнения (ст. 10 Конвенции).

«Габышев подвергается преследованиям со стороны российских властей за выражение мнения о необходимости проведения реформ и обеспечения сменяемости власти в стране»,

— отметил адвокат. Он подчеркнул, что якутские психиатры на протяжении двух лет обосновывают наличие у Габышева психического заболевания цитатами из его публичных высказываний о необходимости обеспечить сменяемость власти, из которых врачи сделали вывод о наличии у мужчины «болезненных идей реформаторства».

При этом, по словам Прянишникова, для принудительной госпитализации необходимо предоставить задокументированные доказательства того, что человек представляет опасность для себя и окружающих.

26 сентября адвокат сообщил, что Габышева увезли на принудительное лечение. Сотрудники якутского СИЗО, где содержался мужчина, отметили, что его направили в Иркутск. Прянишников предполагает, что это промежуточный пункт маршрута.

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Шаман Габышев в 2019 году впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина. Ему удалось дойти до Бурятии, однако его задержали.

В феврале этого года против Габышева завели дело о применении насилия к силовику (ст. 318 УК) из-за ранения правоохранителя, когда в конце января полиция и медработник психдиспансера приехали к шаману, чтобы доставить его в медучреждение. В начале февраля суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева.

Это стало уже вторым помещением шамана в психдиспансер. Впервые суд постановил отправить Габышева на принудительное лечение в июне прошлого года, но уже в июле шамана выписали. 26 июля 2021 года Якутский городской суд снова направил шамана Габышева на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Источник: Новая газета



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