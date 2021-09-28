 

Huawei выпустил планшет MatePad 11, легко заменяющий ПК

28.09.2021, 21:32, Новости дня
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Инженеры из китайской компании Huawei решили сделать шаг, на который пока не отважился никто из других производителей электроники. По их мнению, новые планшеты MatePad 11, благодаря хорошим техническим характеристикам, начнут-таки вытеснять не только компьютеры, но и ноутбуки.

Последнее поколение устройств данного класса выходит с фирменной операционной системой HarmonyOS. Показатели оперативной памяти и основного накопителя не оставляют сомнений, что планшеты можно использовать не только как смартфоны с большими экранами.

Пока еще реальную конкуренцию ноутбукам они могут составить только в определенных случаях, говорят эксперты. Однако перечень ситуаций, в которых они явно ступают, постоянно сокращается.



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