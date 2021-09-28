Huawei выпустил планшет MatePad 11, легко заменяющий ПК

Инженеры из китайской компании Huawei решили сделать шаг, на который пока не отважился никто из других производителей электроники. По их мнению, новые планшеты MatePad 11, благодаря хорошим техническим характеристикам, начнут-таки вытеснять не только компьютеры, но и ноутбуки.

Последнее поколение устройств данного класса выходит с фирменной операционной системой HarmonyOS. Показатели оперативной памяти и основного накопителя не оставляют сомнений, что планшеты можно использовать не только как смартфоны с большими экранами.

Пока еще реальную конкуренцию ноутбукам они могут составить только в определенных случаях, говорят эксперты. Однако перечень ситуаций, в которых они явно ступают, постоянно сокращается.