В Берлине развесили рекламные баннеры с образом Меркель

Компания по продаже матрасов в Германии выпустила рекламу с образом канцлера Ангелы Меркель, предлагающую «мамочке» немного отдохнуть после 16 лет тяжелой работы.

На рекламном баннере компании изображен фирменный жест Меркель со сложенными пальцами рук перед животом, а рядом расположен плакат с фотографией матраса и подписью: «Привет, мамочка! 16 лет тяжелой работы – теперь ты заслужила немного отдыха». Баннер установлен в переходе к одной из станций метро в центре Берлина, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов.