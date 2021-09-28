 

Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом

28.09.2021, 21:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии.

«Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.

В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.



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