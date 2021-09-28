 

Китай счел альянс AUKUS угрозой мировой стабильности

28.09.2021, 21:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПартнерство AUKUS (Великобритания, Австралия и США) представляет скрытую угрозу мировой стабильности, сообщил глава МИД КНР Ван И.

По его словам, новое соглашение AUKUS несет в себе скрытую опасность для мира и стабильности как в региональном, так и в глобальном масштабе, передает РИА «Новости». 

Ван И подчеркнул, что партнерство может спровоцировать гонку вооружений и распространение ядерного оружия, способствовать возвращению идеологии холодной войны. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что новое сотрудничество США, Британии и Австралии (AUKUS) может вызвать у ЕС интерес к сближению с Россией. 

Напомним, первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать этой стране технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Между тем Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.



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