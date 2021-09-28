Мнение: Нюансы уровня доходов трудящихся

При 8-ми часовой пятидневной рабочей неделе за месяц получается 17600 руб. и это в самом благополучном в плане выбора вакансий районе миллионного промышленного (по крайней мере, до 1992-го года) города!

Конкуренция на рынке труда приводит к уверенности некоторых работодателей в том, что соискатели готовы трудиться в убыток, докредитуясь или подрабатывать, но останутся ли у них силы после физически тяжёлой работы?

Из своей практики знаю, что зачастую фактический размер дохода без официального трудоустройства предугадать трудно, ибо обманщики и блатные умеют маскироваться под честных обывателей, а крупные компании могут практиковать систему доносов и неадекватно высоких вычетов или штрафов, например, руководитель заявляет: мы будем выдавать нормативный план на каждую неделю или период.

Но, для его выполнения требуется гораздо больше времени, естественно, в нормальном темпе работы. В итоге треть, а то и половина (в зависимости от наглости или закредитованности руководителя, а также Вашего умения отстоять свои интересы…) обещанной за месяц суммы может остаться не полученной.

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