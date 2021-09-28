Лукашенко хочет вынести вопрос смертной казни на референдум: Думаю, что большинство за ее сохранение

Проект новой Конституции, которую в прошлом году обещал Александр Лукашенко, подготовлен. Работа над ним велась с марта этого года. По словам президента Белоруссии, учесть удалось не все предложения и мнения, однако этот вопрос можно поднять во время всенародного обсуждения.

Глава государства также сообщил, что референдум по новой Конституции состоится до февраля 2022 года. Однако вопрос о сохранении или отмене смертной казни, по мнению Лукашенко, необходимо вынести на отдельное голосование, поскольку является весьма спорным.

На совещании, посвященном проекту новой Конституции, Лукашенко напомнил, что раньше на референдуме больше половины избирателей проголосовали за применение в стране смертной казни. “Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение [такой формы наказания]”, – считает президент.

Напомним, смертная казнь в Белоруссии применяется лишь тогда, когда человек совершил особо тяжкое преступление. После приведения приговора в исполнение родственникам и близким расстрелянного не рассказывают о месте захоронения. Такая форма наказания не может быть применена в отношении несовершеннолетних и женщин.