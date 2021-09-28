 

Юрий Горин рассказал, почему ушел Ширвиндт с Московского академического театра сатиры

28.09.2021, 21:16, Разное
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Знаменитый российский актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт ушел с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры в связи с ухудшением здоровья, рассказал в интервью «Газете.Ru» друг мэтра Юрий Горин.
По его словам, в личных разговорах с ним, именитый режиссер много раз поднимал тему своего ухода. Об этом Ширвиндт начал говорить еще два года назад. Он не хотел, чтобы его вынесли ногами вперед из театра, а в последнее время его состояние ухудшилось, и Александр Анатольевич посчитал больше невозможным исполнять свои обязанности.

Как известно, Александр Ширвиндт рассказал общественности, что уходит на заслуженный отдых со своей должности худрука в Московском академическом театре сатиры 27 сентября 2021года. Причиной он назвал свой возраст – 87 лет. Свой пост Александр Анатольевич занимал с 2000 года, когда он заменил ушедшего на отдых Валентина Николаевича Плучека. Первую свою роль в Московском театре сатиры молодой актер сыграл в далеком марте 1970.

Источник: www.gazeta.ru



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