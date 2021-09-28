 

Соседов подтвердил, что Алла Пугачева влияла на карьеры артистов

28.09.2021, 21:16, Разное
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Критик Сергей Соседов в рамках нового интервью подтвердил слова исполнительницы Натальи Гулькиной относительно Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна действительно могла влиять на карьеры артистов.
Гулькина заявила, что Пугачева могла воспользоваться своими связями и авторитетом, чтобы тот или иной певец не появился в эфире или же на каком-либо мероприятии. Эти слова недавно косвенно подтвердил популярный музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что у Примадонны отечественной эстрады действительно было определенное влияние.

В то же время, люди, которые набросились на Аллу Борисовну с обвинениями, во многом преувеличивают. У Пугачевой хоть и было влияние, но она не принимала самостоятельно решение о судьбе артиста. Она могла только обращаться за помощью к влиятельным друзьям.

Также Пугачева в свое время помогала многим коллегам по цеху. Она оказывала поддержку молодым, но талантливым исполнителям, которые не могли пробиться на эстраду самостоятельно.



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