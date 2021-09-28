 

Мнение: Генеральный план “Ост”. Завершающий этап

28.09.2021, 21:12, Разное
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Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Российский лидер считает, что это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране.

Порядка 30 процентов времени школьники тратят не на получение и усвоение нового материала, а на контроль полученных знаний, что мешает общему процессу образования. Кроме того, сегодняшняя программа крайне сложная и обширная, потому объем предлагаемого ученикам материала следовало бы сократить. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Олег Смолин.

Постановка вопроса в целом совершенно верная. Для примитивной экономики не требуется сложное образование. Теплящиеся остатки проклятого советского наследства вполне могут обслуживать жители далеких кишлаков и аулов, а местным туземцам достаточно прочитать висящий на заборе приказ господина коменданта.

Программа Розенберга под названием «Ост» неукоснительно исполняется его духовными наследниками, сидящими в Кремле. То, что не сумели сделать нацисты, доделывают их коллеги.

Образованное и умное население — беда для фашистского режима. Оно думает, а значит, одним этим глубоко враждебно ему. Поэтому нужно отучить думать, довести качество образования до классической церковно-приходской четырехлетки, воспитывать, как было заявлено еще полтора десятилетия назад, идеального потребителя — то есть, человека, отказывающегося самостоятельно думать. И в этом смысле истребление образования в России — более чем показательный шаг всей внутренней политики путинского режима. Тем более, что тупое и примитивное образование — образование дешевое. А значит, на него не требуется тратить слишком много драгоценных ресурсов, которым воры могут найти лучшее (со своей точки зрения) применение.

Опасаться протестов они совершенно не собираются. В конце концов после истребления под корень здравоохранения и пенсионной системы уничтожение образования идет как по маслу.

Источник: Эль Мюрид



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