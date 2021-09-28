 

Кулеба – разговор с Путиным Зеленский вёл бы с наступательных позиций

28.09.2021, 21:08, Новости дня
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Во время личной встречи Владимир Зеленский создаст Владимиру Путину «много дискомфорта», уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как пишет «Телеканал новин 24», Кулеба добавил, что если бы такой разговор произошёл, Зеленский «вёл бы беседу с наступательных позиций».


Reuters

Дмитрий Кулеба рассказал, что Владимир Зеленский создаст Владимиру Путину «много дискомфорта» во время личной встречи. Как передаёт «Телеканал новин 24», глава МИД Украины считает, что такая встреча целесообразна при определённых условиях.

Кулеба считает, что встреча тет-а-тет абсолютно целесообразна, «если это способствует достижению мира на Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц».

«Зеленский бы такой разговор, если бы он произошёл, я убежден, вёл бы с наступательных позиций и создал бы много дискомфорта для президента Путина в разговоре тет-а-тет», — убеждён Кулеба.

Он также добавил, что президент Украины «абсолютно чётко знает наши красные линии».



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