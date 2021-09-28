Мнение: Посольство Германии на Украине откроет памятник убийце евреев

Посольство Германии на Украине примет участие в установке памятника украинскому коллаборационисту, который выступал соучастником массовых убийств киевских евреев.

К 80-летию Бабьего Яра, посольство Германии совместно с Украинским центром Холокоста (А. Подольский) и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев Киева, члену ОУН, бургомистру Киева в 1941-1942 году Володымыру Багазию.

30 сентября в Укринформе состоится пресс-конференция в которой принимают участие посол Германии, мэр Кличко и Анатолий Подольский.

Участники расскажут о проекте немецкого посольства "Один камень, одна жизнь – 80 камней преткновения для Киева" при поддержке мэра Киева, Goethe-Institut в Украине и вышеупомянутого активиста

В рамках этого проекта в Киеве на улице Братской (Подол) будет установлен камень в честь нацистского коллаборанта Багазия. 29-30 сентября 1941 года Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев.

Кроме этого, Багазий вместе с другими членами ОУН – организатор украинской вспомогательной полиции Киева – одного из ключевых инструментов Холокоста и газеты "Украинское слово", призывавшей к убийству евреев.

Впоследствии был назначен бургомистром. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами.

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В связи с намерением Посольства Германии, мэра Киева и центра Холокоста установить памятный знак в честь нацистского коллаборанта, бургомистра Киева Багазия к 80-летию Бабьего Яра, хочу привести цитату из протокола допроса полицая Василия Покотило из личной охраны бургомистра.

"После перевода меня работать в личную охрану Багазия, я вместе с ним стал ездить на расстрелы. Таких поездок было три. Первый раз было расстреляно 100 человек, куда входили евреи, военнопленные и партизаны. Расстрел производился в

“Бабьем Яру”, стреляли немцы из пулемета.

Закапывали трупы, привезенные специально для этой цели военнопленные.

Второй раз я присутствовал с Богазием при расстреле более 200 человек советских граждан. Этот расстрел представлял ужасную картину. Когда расстреливали мужчин, то женщины и дети стояли в стороне и наблюдая происходящее, падали без чувств.

Когда подошла очередь расстреливать женщин, то у них стали отнимать детей, но они не отдавали. Тогда немец силой вырывал ребенка, расстреливал его, а затем

стрелял в мать.

Женщины дико кричали, молили о пощаде. После расстрела немец ходил по рву и достреливал из автомата, упавших раненными и от испуга.

Третий раз я присутствовал с Багазием на расстреле группы более 300 человек, среди которых были женщины, дети и мужчины. Женщины и дети были еврейской

национальности. Расстреливали их также как и предыдущую группу.

Я на этих трех расстрелах личного участия не принимал, а будучи в личной охране Богазия, вместе с ним наблюдал всю картину происходящего".

(с) Эдуард Долинский

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

А потом МИД РФ удивляется, чего это Германия не замечает разгула неонацизма на Украине.

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