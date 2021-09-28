Скорпионы, запишите свои мысли: ритуал на начало дня для каждого знака зодиака

Утренний ритуал может быть большим, чем просто кружка горячего кофе. Подъем с кровати не должен ассоциироваться с какими-то сложными обязанностями. Утро может быть достаточно приятным, если для каждого знака зодиака правильно составить список дел. Вот простые ритуалы, которые помогут поднять нам настроение.

Овен

Овнам нужно начинать свой день с легкой утренней тренировки. Обычно, когда вы просыпаетесь, у вас появляется заряд энергии. Физические упражнения помогут продлить это действие до ночи.

Стоит потренироваться хорошо управлять своими эмоциями на протяжении всего дня. Спорт поможет повысить самодисциплину. Огненная натура всегда заставляет вас действовать, а затем только – думать.

Телец

Здоровый завтрак является лучшим началом дня. Стоит включать в свой рацион питания полезные и питательные продукты, чтобы стимулировать свой разум и душу. Этот ритуал поможет улучшить самочувствие. Нужно постараться тщательно подбирать продукты, чтобы можно было контролировать свою энергию.

Близнецы

Медитация является хорошим способом начать свой день. Разум Близнецов напоминает лес, где ветви и корни ведут к сотням различных нитей. Внутри у этих людей происходит множество различных процессов, из-за которых они могут чувствовать себя подавленными.

Начав свой день с медитации, вы сможете значительно повысить концентрацию. Нужно успокоиться и дать возможность избавиться от сложных повседневных мыслей и задач.

Рак

Ракам нужно соединиться со своим внутренним миром сразу же после того, как они проснутся. Утренний ритуал медитации или создание простых визуализаций помогут стабилизировать эмоциональный фон. Нужно визуализировать свои эмоции, думая о текущей неделе.

Лев

Как только вы проснетесь, нужно найти время, чтобы повторить мантры или же аффирмации. Нужно давать себе установку на то, что вы умные, красивые и мудрые. Практика любви к себе и восприятия себя поможет развеять совершенно любые сомнения и неуверенность в себе.

Дева

Нужно начинать свой день с составления списка дел. Вы любите организованность, и для вас важны детали. Стоит с самого утра сосредоточиться на самых важных задачах и целях. Нужно отметить то, что вы делали вчера, а также распланировать задачи на текущий день.

Весы

Раннее утро должно стать временем благодарности. Такой подход будет творить чудеса с вашим настроением и эмоциями. Утренний ритуал благодарения может кардинально поменять вашу жизнь к лучшему. Стоит повторять как минимум пять вещей, за которые нужно благодарить.

Скорпион

Утро нужно начинать с записывания своих мыслей и эмоций. Нужно начать с ведения дневника, в котором вы будете отмечать все желания, стремления, а также то, что происходило в течение дня. Нужно записать все свои мысли на бумагу, чтобы хотя бы немного все систематизировать. Обрести некоторую ясность поможет ритуал записи снов. Ведение дневника поможет избавиться от негативных мыслей и создать в своей голове пространство для чего-то творческого.

Стрелец

Стрелец просто не может усидеть на одном месте. Утренний ритуал обязательно должен дать шанс открыть для себя новые границы и территории. Это нормально, что в данное время у вас нет возможности путешествовать. Нужно начинать день с чтения хорошей книги, чтобы пробудить ваше воображение.

Козерог

Для Козерога очень важно с самого утра соединить свое тело с разумом. Это позволит добиться наилучших результатов в работе или же обучении. Нужно обязательно расставить все свои приоритеты на день, чтобы не беспокоиться о деталях. Начинать утро нужно с дыхательных упражнений.

Правильный вдох и выдох творят самые настоящие чудеса с настроением. Эта простая привычка не только поможет успокоиться, но и придаст ясности ума. Как вариант, можно лечь на коврик и заниматься йогой в течение 10 минут.

Водолей

Нужно начинать свой день с визуализации собственных снов, чтобы хотя бы ненадолго отвлечься от рутины. Нужно представить идеальный день для себя, даже если это нереалистичный сценарий. Когда вы действительно сосредотачиваетесь на чем-то важном, то совершенно неосознанно предпринимаете шаги, чтобы достичь этого.

Рыбы

Ничто так не влияет на наше настроение, как прослушивание музыки с самого утра. Это помогает разбудить наше воображение и создавать самые прекрасные идеи. Слова любимых композиций успокаивают и помогают избавиться от негативных мыслей.