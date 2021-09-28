 

Как худела Лариса Гузеевна – Личное мнение

28.09.2021, 20:58, Разное
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Лариса Гузеевна, несмотря на то, что она ярая ватница, попала как и все (ха-ха, как все, ага) в Коммунарку — ковид то ли подтверждён, то ли пока ещё нет.

Отдохнула патриоткой в Крыму. Вернулась в столицу. Ну и, дальше многие знают ещё из прошлогоднего, где заканчивается отдых в пандемийное время.


Фото: Соцсети

Но мало того, что у Гузеевны возможно коронавирус, в Крыму она сжигала жиры в ледяной воде.

Гузеевна описала происходящее — все кругом кутаются, а она купается. Как похудеть в 60 лет — или сколько ей там?

«Верю в то, что ледяная вода сжигает жир».

Верить, конечно, можно в разные вещи. Кто-то верит в бабайку, другие — в сок из берёзовых брунек. Кто-то, как Гузеевна, верит в ледяную воду для похудения.

Однако согласно научным данным, ледяная вода — это стресс для организма. Тем более, если организм уже в возрасте. Такой удар по иммунитету — прямой путь в тяжёлое протекание любой вирусной или бактериальной инфекции.


Фото: Соцсети

Лариса Гузеевна была по молодости красивой женщиной. И ей, конечно, обидно видеть, как возраст, еда, питьё с годами берут своё. Любое тело, даже если оно было красиво, подчинено одним и тем же законам природы — худеют на правильном питании и физнагрузках, а от излишеств любая баба становится так себе.

К чему это я о предпенсионерке Гузеевне? Да к тому, что не перестаю удивляться лени людской и сопутствующей ей изворотливости — чего бы съесть, чем бы омыться, чтобы расщепились жиры!

На что только не идут наши бабы — готовы угробить себя ради похудения, но лишь бы избежать единственного рабочего способа приведения тела в норму — спортзала и правильного питания.

Ладно, фиг с ней — с Гузеевной, откачают наверное. Вы-то как худели — какой был самый дикий способ, который вы применяли?

Источник: Лена Миро



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