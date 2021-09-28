Мнение: Судьба депутата

В первый раз его избрали депутатом в 31 год, в 1995-м году.

В 2004-ом он снова стал депутатом парламента Татарстана.

В 2009-ом – в третий раз.

В 2014-ом – в четвертый.

Все депутатские сроки он служил народу без отрыва от основной работы. А основной работой у него были и госдолжности – министром финансов Татарстана, например. И коммерческие, к примеру, – главой Татфонбанка.

А сегодня его приговорили к 12 годам лишения свободы. По уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

Прокурор просил 14 лет и 9 месяцев колонии. Но суд проявил гуманизм, решив, что для исправления ему хватит и 12-ти лет.

Вот я и думаю, когда у экс-депутата и экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина прорезались и вызрели криминальные наклонности? Не в годы депутатства же? Не может же депутатство криминализировать сознание? Или может?

На снимке: банкир-депутат Роберт Мусин до ареста. Фотография отсюда

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