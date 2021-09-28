“Слишком агрессивная отработка”. Офис президента Украины отреагировал на расследование о причастности жены замглавы ОП Тимошенко к организации форума “Украина 30”

Издание “Бабель” 27 сентября опубликовало расследование, в котором говорилось, что организатором Всеукраинского форума “Украина 30”, проведение которого инициировал глава государства Владимир Зеленский, стала компания Goodmedia жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко – Алены Тимошенко.

В рамках форума состоялось почти два десятка встреч с привлечением сотен участников, рассказал Подоляк.

“Понятно, что от Офиса президента должен был быть модератор, который был бы не просто глубоко в темах, а организовал бы эффективное сотрудничество десятков различных, в том числе государственных, институтов. На мой взгляд, Кирилл Тимошенко абсолютно четко и профессионально отработал этот глобальный проект, который позволил обществу получить ответы на базовые вопросы – какая стратегия у государства, какие решения нарабатывает государство, какие риски нас ожидают и как государство с ними справится”, – заявил он.

Советник главы ОП считает странным организовывать такие форумы без представителей ведущих компаний, работающих в Украине и “определяющих экономическое настоящее Украины”, а также без ведущих экспертов, которые могут быть связаны с игроками корпоративного сектора.

“Радiо Свобода” акцентировала внимание на том, что Подоляк не прокомментировал конкретно основные моменты расследования. Он сказал, что материал сопровождался “расстановкой личных акцентов журналистами и слишком агрессивной отработкой этой темы в партийных медиа оппонентов власти”.

По его словам, на проведение форума не тратили деньги из бюджета.

Контекст:

С февраля по август этого года в Украине проходил Всеукраинский форум “Украина 30”. В рамках мероприятия поднимались темы коронавируса, инфраструктуры, медиа, образования, безопасности, экологии, международной политики и другие.

По сведениям “Бабеля”, участие в форуме “Украина 30” было платным для ряда организаций, в частичности – для Национальной ассоциации адвокатов Украины, Высшей школы адвокатуры, агропромышленных холдингов МХК Юрия Косюка, “Кернел” Андрея Веревского, агрохолдингов “Континентал фармерз груп”, “Эридон”, “Индустриальная молочная компания”, LNZ Group, группы компаний “Эпицентр”, киевского казино “Шангри Ла” и других. По данным журналистов, они заплатили от 100 до 750 тыс. грн.

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