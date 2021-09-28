 

Ученые выяснили, как влияет вакцинация от коронавируса на протекание беременности

28.09.2021, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Результаты исследования опубликовали в американском журнале акушерства и гинекологии (AJOG) в начале августа, 27 сентября на них в Facebook обратила внимание акушер-гинеколог Елена Березовская. 

В исследовании приняли участие 1328 беременных женщин. 141 из них получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до родов. Из вакцинированных 128 женщин были привиты мРНК-вакциной, 13 – вакциной на базе вирусного вектора. Исследование проводили в период с 1 марта по 4 июля 2021 года. 

Врачи сравнили исход беременности вакцинированных и невакцинированных женщин. Как сказано в статье, в обеих группах показатели небрагоприятных исходов были схожи. 

“Уровень мертворождений, пороков развития, смертности новорожденных,  задержки роста плода, рождения детей с низким весом был одинаковым в обоих группах. Другими словами, прививки от коронавирусной инфекции не ухудшают протекание беременности. Прививание рекомендовано беременным женщинам, особенно в группе риска осложнений коронавирусной инфекции”, – отметила Березовская. 

https://www.facebook.com/dr.olena.berezovska/posts/394091432087651

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в мире конце 2020 года. В Украине она началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка, вакцинация от коронавируса является безопасной и необходимой для беременных, заявляли в Минздраве 26 июля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере

21.07 / Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке

29.08 / В Минздраве сказали, кому надо скорее вакцинироваться от COVID-19

14.01 / Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего

30.01 / 29 января на Донбассе боевики пять раз нарушали режим тишины, ранены двое украинских военных – штаб ООС

01.07 / Команда ледокола “Арктика” проголосует по поправкам в Конституцию прямо в море

11.07 / На полях Татарстана испытывают беспилотный трактор

09.09 / DS – ни одной женщины — афганки вышли на протест против нового правительства талибов

27.10 / Акушер-гинеколог объяснила важность контрацепции в период пандемии

26.07 / Олимпиада в Токио. 26 июля Япония завоевала первенство в медальном зачете, Украина – без наград

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика