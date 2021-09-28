Ученые выяснили, как влияет вакцинация от коронавируса на протекание беременности

Результаты исследования опубликовали в американском журнале акушерства и гинекологии (AJOG) в начале августа, 27 сентября на них в Facebook обратила внимание акушер-гинеколог Елена Березовская.

В исследовании приняли участие 1328 беременных женщин. 141 из них получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до родов. Из вакцинированных 128 женщин были привиты мРНК-вакциной, 13 – вакциной на базе вирусного вектора. Исследование проводили в период с 1 марта по 4 июля 2021 года.

Врачи сравнили исход беременности вакцинированных и невакцинированных женщин. Как сказано в статье, в обеих группах показатели небрагоприятных исходов были схожи.

“Уровень мертворождений, пороков развития, смертности новорожденных, задержки роста плода, рождения детей с низким весом был одинаковым в обоих группах. Другими словами, прививки от коронавирусной инфекции не ухудшают протекание беременности. Прививание рекомендовано беременным женщинам, особенно в группе риска осложнений коронавирусной инфекции”, – отметила Березовская.

https://www.facebook.com/dr.olena.berezovska/posts/394091432087651

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в мире конце 2020 года. В Украине она началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка, вакцинация от коронавируса является безопасной и необходимой для беременных, заявляли в Минздраве 26 июля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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