СБУ заявила о предотвращении “распродажи” арсенала воинской части в Николаеве криминалитету

“Распродажу” оружейного арсенала, по информации спецслужбы, устроил начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения.

По данным следствия, краденые боеприпасы и оружие военнослужащий продавал “заинтересованным лицам”, в том числе местному криминалитету. Правоохранители задокументировали продажу 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.

В ходе обысков дома у военного и в помещении возле воинской части, где, по информации следствия, он хранил похищенное оружие, правоохранители нашли:

40 артиллерийских и минометных мин;

129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;

почти 600 артснарядов;

216 гранатометных выстрелов ВОГ17;

почти 600 осветительных реактивных ракет;

49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;

восемь разрывных зарядов;

дымовые и противотанковые гранаты;

почти 34 тыс. патронов различного калибра;

49 взрывателей М6 и М12.

Военнослужащего задержали и объявили о подозрении о незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). СБУ ищет других причастных к схеме.

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