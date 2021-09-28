СБУ заявила о предотвращении “распродажи” арсенала воинской части в Николаеве криминалитету
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“Распродажу” оружейного арсенала, по информации спецслужбы, устроил начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения.
По данным следствия, краденые боеприпасы и оружие военнослужащий продавал “заинтересованным лицам”, в том числе местному криминалитету. Правоохранители задокументировали продажу 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и пяти противотанковых гранатометов РПГ-22.
В ходе обысков дома у военного и в помещении возле воинской части, где, по информации следствия, он хранил похищенное оружие, правоохранители нашли:
40 артиллерийских и минометных мин;
129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
почти 600 артснарядов;
216 гранатометных выстрелов ВОГ17;
почти 600 осветительных реактивных ракет;
49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам;
восемь разрывных зарядов;
дымовые и противотанковые гранаты;
почти 34 тыс. патронов различного калибра;
49 взрывателей М6 и М12.
Военнослужащего задержали и объявили о подозрении о незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). СБУ ищет других причастных к схеме.
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