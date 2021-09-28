Стало известно имя военного, который погиб на Донбассе 26 сентября

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28.09.2021, 20:54, Новости дня
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49-летний старший солдат Молостов был командиром боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады. У него остались супруга и двое детей.

Молостов погиб при выполнении боевого задания, прощание с военным пройдет 29 сентября в 12.00 в селе Новоалександровка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263248905802127&id=111980777595608

Оккупанты 26 сентября шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В штабе ООС сообщали, что в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один украинский военнослужащий получил смертельное ранение, а другой – огнестрельное осколочное ранение.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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