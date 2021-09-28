 

Селена Гомес в последнее время очень изменилась и поклонники звезды отказались верить в то, что они видят, но на это есть причина

28.09.2021, 20:48, Разное
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Из-за проблем со здоровьем, вес певицы постоянно меняется, но публика и папарацци продолжают критиковать девушку.

Неизвестные фотографы сделали несколько снимков в момент, когда голливудская звезда выходила с кафе после обеда.

Короткий свитшот открывал живот девушки, а широкие штаны делали ноги более объёмными. Увидеть кумира миллионов с такого ракурса не ожидал никто.

Фото © Instagram/mbc.persia.official

Фото быстро разлетелись по всем соцсетям, создавая большой резонанс вокруг Селены Гомес. Некоторые интернет-пользователи стали насмехаться над 29-летней звездой отмечая, что живот девушки стал ещё более круглым, а щёки явно увеличились.

Фото © Instagram/mbc.persia.official

Но не обошлось и без тех, кто стал защищать Селену. Фанаты напомнили злопыхателям, что у девушки есть проблемы со здоровьем.

Сделав акцент на том, что в таких ситуациях необходимо наоборот подбодрить голливудскую звезду, ведь она старается изо всех сил.

«Она всё ещё прекрасна»

«Мы в тебя верим, ты справишься со всеми проблемами»

«Селена, мы тебя любим! Ты самая лучшая»

Селена Гомес действительно могла получить ряд осложнений после операции по пересадке почки. Также девушка долгое время боролась с волчанкой и биполярным расстройством.



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