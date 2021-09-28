Бренд iQOO может стать независимым от Vivo

Из компетентных сетевых источников стало известно, что торговая марка iQOO в ближайшем будущем может стать отдельным брендом, принадлежащим независимому производителю. Таким образом, он перестанет быть частью известной компании Vivo.

Это уже далеко не первый такой случай на мировом рынке электроники, напоминают эксперты. Скорее всего, официально об этом будет объявлено в первой половине будущего года.

На самом деле, iQOO уже начинает жить своей жизнью, поскольку зависимость от материнской компании у данного бренда нулевая. Интересы бизнеса требуют отделения, а потому это точно случится, поясняют специалисты. Напомним, что устройства под названием iQOO впервые вышли на рынок в январе 2019 года.