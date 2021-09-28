Компания Realme продала за день 100 000 смартфонов GT Neo 2

Очередная сенсация на рынке электроники! Компания Realme сумела всего за один день продать сто тысяч свежеиспеченных смартфонов GT Neo 2. Отметим, что базовая цена гаджета была не такой уж и низкой – эквивалент 370 американских долларов.

Но при этом производитель установил в смартфоне отличный процессор, из-за чего аппарат не уступает по своим техническим характеристиками тем мобильным устройствам, которые вышли с флагманским чипом Snapdragon 888.

Аналитики рынка отмечают, что ранее Realme никогда не достигала такого уровня реализации на старте продаж. Данные показатели более характерны для других производителей, таких как Redmi или Xiaomi. Упомянутая базовая цена касается только самой дешевой версии. Также представлены смартфоны по стоимость 420 и 565 долларов США.