Мнение: Письмо: “Последняя шутка на сегодня”

В этом письме в каждой строчке ЗВ.

История интересна тем, что автор занимается какими-то духовными практиками, практикуя осознанность и принятие себя.

Казалось бы, это должно помогать честности с собой, ясной рефлексии и искоренению зеленого винограда.

Ан нет, он только гуще растет.

Короны обожают питаться разной “духовностью”, ведь если вы что-то “практикуете”, вы ощущаете себя выше и чище и лучше других.

Не помогут ни практики, ни тактики, если не будет скромности.

Однако корона даже “скромностью” умеет питаться. “Я скромный, а значит выше, чище и лучше других”.

formyinvisible

Здравствуйте, Эволюция!

Мне 35. 12 лет назад ушла от мужа, увлеклась человеком, который был старше на 27 лет (назову его В.) Он был моим учителем, очень от него зависела эмоционально. Мы прожили вместе 9 лет.

Мое желание иметь детей он не поддержал. Это ранило меня, но я не смогла уйти, решила просто забить на тему детей. Один раз он уходил, я его вернула, но после этого у меня начались проблемы с влечением. Однажды я набралась смелости и сказала – прости пожалуйста, я не смогу больше спать с тобой из чувства долга и вины, только по любви и по желанию.

(Он собирался бросить ее и уходил, но автор пишет, что “вернула”, а потом “отказала”. Вернуть можно того, кого вы сами бросили, а если бросили вас, а вы уговорили вернуться, важно называть именно так. И дальше у нее ЗВ, влечение исчезло и она ему объявила “ультиматум”. Видите, как опасно не понимать, чей запрос?)

Этим я хотела сказать, что у меня желание ещё есть (оно приходило, но гораздо реже), но из других побуждений я больше никогда не сближусь. Но он подумал, что я его отталкиваю совсем. Сказал – окей, я тебя понял. И, как я потом узнала, пошёл искать любовницу. Я все это прозевала.

(Скорее всего не у нее не было влечения, а у него. По описаниям финала их истории, очевидно, что его с ней последие годы держало только чувство долга)

А через полгода он сказал, что нашёл другую женщину. Я спросила только «Это роман или любовь?» И он ответил – любовь.

Ту женщину звали Ю. Она тоже была бывшей ученицей В., моей ровесницей, но очень женственной и сексуальной. Я вообще не конкурентка ей была, у меня имидж, секс, семья были разрушены полностью.

(Они познакомились с мужчиной, когда автор была совсем молода. Но она совсем не занималась имиджем. Друзья, не врите про “любовь”, если вы не готовы заниматься имиджем ради любимого-любимой. В идеале вы для себя должны им заниматься, но хотя бы мотиватором должен партнер выступать. Зачем ему рядом непонятное нечто, даже если он пока любит это нечто?)

Тогда я поняла, что это конец. Месяц жила как в аду, мы ещё были две недели на одной территории, потом он уехал, оставив мне своё жильё на несколько месяцев.

Первый месяц после расставания с В. меня переформатировал. Я пересмотрела ценности, попыталась восстановить то, что было во мне порушено, избавиться от эмоциональной связи. Но однажды не выдержала и позвала его в кино. Он не ответил. И я подумала – Почему я с протянутой рукой стою до сих пор? Он наверняка гуляет с Ю. Им хорошо…

(Здесь она в короне “работает над собой”, а на самом деле сидит и наматывает сопли на кулак)

И тут до меня дошло, что все картины про них – это мои домыслы. И я тогда решила забрать это себе, и почувствовала, что ко мне вернулись силы и ощущение легкости.

«Неужели я не найду с кем сходить в кино?»

Позвала одного из друзей, с которым мы общались раз в полгода. Очень он мне нравился всегда. И легко с ним было, и он мне симпатизировал. Но пока я была с В., я ни про одного мужчину не думала. Назову его А. Он младше меня на 4 года. Очень красивый, добрый.

(Вот это ее “забирание себе” – это ЗВ. До этого она пыталась осознавать, что ее бывший – с другой. Это не “домыслы” это факт и специально осознавать его не надо, это можно мгновенно осознать, потому что он сам ей прямо сказал и ушел, оставив ей свое жилье из чувства долга. Но она сидела и “осознавала”, потому что привыкла считать себя рулевым мира, от сознания которого все зависит. Осознать реальность ей не захотелось и она все себе “забрала”. После этого почувствовала себя лучше и решила взять себе кого-то получше и помоложе)

А. был свободен, согласился. После кино пошли посидеть поговорить.

А. тоже был учеником В. Так мы и познакомились когда-то. И я рассказала А, что В. ушёл от меня к Ю. И вижу, что А. становится плохо. Спрашиваю, что случилось.

И он рассказывает свою часть этой же истории. Что Ю. это его бывшая девушка. Они прожили вместе почти год (как раз последний год, когда мы не общались с А.). Но Ю. не хотела серьезных отношений, а только секса «для практики и для здоровья», и весной А. ушёл, потому что чувствовал, что его не любят. Это примерно в то же время, когда Ю. сошлась с В.

Я была поражена такому совпадению. А. и Ю. не могли встретиться случайно. Это люди очень разных интересов и круга общения (потом я узнала, что их познакомил В. намеренно). Я хотела именно сегодня просто побыть с человеком, который максимально далёк от моей истории с В. А получился какой-то любовный четырёхугольник.

Я увидела, что А. очень расстроил мой рассказ. Мне не хотелось, чтобы этот вечер стал для него вечером плохих новостей.

Я обняла его и сказала – хочу, чтобы твоё сердце исцелилось. Мне в этот месяц помогали так много людей, я хочу поделиться с тобой…

(Корону Спасателя надела на ЗВ. Решила его “исцелить” от любви к другой девушке. И стала ему жилеткой, в которую он будет сморкаться. Не рефлексировала свой любовный запрос к нему, поэтому не видела его отказа)

И когда я его обняла так, между нами проскочила такая сильная «искра», что я отпрянула. Спросила его – он сказал, что то же самое почувствовал.

Потом мы ещё раз обнялись, и было ещё сильнее. Я честно призналась, что сейчас очень хочу секса с ним, но понимаю, что это неправильно. Он согласился, что тоже хочет, и тоже чувствует неуместность. И мы решили просто посидеть, обнявшись.

А. в итоге ночевал у меня на диване, а я не могла уснуть от переполняющей энергии.

(Смотрите сколько ЗВ. Вытащила на свидание парня, рассказала ему про свою искру, потом призналась, что очень хочет секса прямо сейчас, потом кокетливо предложила отложить. Парень тут же согласился отложить, желательно навсегда)

Мы стали часто встречаться. У нас обнаружилось множество общего, одинаковые вкусы, мышление, интересы. Все время хотелось общаться, тянуло друг к другу душевно и интеллектуально. В какой-то момент, секс всё-таки случился, но скорее из любопытства. Нам обоим не понравилось (он первый сказал, а я побоялась). Однако, то ли я его соблазняла, то ли он меня, но секс произошёл ещё раз. И на этот раз уже только он сказал, что это зря, а мне наоборот понравилось. Но он сказал, что до сих пор любит Ю., и я не в его вкусе, хотя он очень счастлив внезапно обрести в моем лице настолько хорошего друга, всю жизнь мечтал. Но вот давай без секса и отношений.

(Вот ее ЗВ. Она не видит, что бегает за ним и добивается близости. Его интересуют только разговоры о бывшей девушке и о мужчине, который сейчас с бывшей. А наша автор правдами-неправдами пытается затащить его в отношения. Но под ЗВ она не может этого опознать, ей кажется, что она независимая)

А я очень влюбилась. Я и подумать не могла, что вообще почувствую снова влечение к кому-то, и удовольствие, и даже проснулось желание снова иметь детей. Поэтому я очень старалась понравиться.

Дальше А. все время качался туда-сюда. Говорил, что общаться нам не стоит, но через день звонил и говорил, что не может не общаться. Он посвятил меня во все свои планы, мечты, чувства, мысли, советовался со мной. Мне было трудно это, потому что и про противоречивые чувства ко мне я тоже узнавала во всех подробностях, и про чувства к Ю. Но так любила, что прощала вообще все, дна не было.

Отношения были странные, но появились общие друзья, дела. Вплоть до того, что мы съехались и прожили вместе полгода, правда со скандалами почти каждую неделю. Потом он уехал к себе, но все равно не прекратили общаться.

(Они жили вместе, когда он сдавал квартиру, потеряв работу. А она даже про их скандалы пишет из-под ЗВ. Скандалы были, когда ее паровоз сходил с рельсов. Без ЗВ и она видела бы это и не унижалась так)

Секс у нас со временем почти сошёл на нет. При этом никого другого я не могла и не хотела.

А. так же пытался определиться с работой и жильем. Он устраивался на работу на несколько месяцев и уходил, сдавал свою квартиру, жил некоторое время на ренту. Потом ренты не хватало, и он снова устраивался, переезжал к себе, круг повторялся. И все это крутилось вокруг той боли и депрессии десятилетней, с которой он обращался когда-то к В. за помощью. Женщины, работа и дом, и все болит, и ничего не нравится, и отношения не складываются, и денег нет, и в доме, где погибли родители, жить не хочется.

А. обращался ко мне за советами, материальной, моральной и бытовой помощью. Я была лучшей подругой и мамой, но все время пыталась переломить этот сценарий, не прекращая общения.

(Она пыталась переломить, потому что чувствовала себя важной и могущественной, не хотела увидеть, какую жалкую роль играет в жизни этого мужчины)

За 4 года, около сотни раз мы «расставались», но обычно не более, чем на неделю.

Разброс был от предложения жить вместе и расписаться, то расстаться навсегда, «потому что я никогда этого не хотел», и я привыкла к такой амплитуде, стала жить одним днём. Есть – хорошо. Нет – у меня другие дела. Соглашаться и отпускать, когда уходил, и соглашаться и принимать, когда приходил. Встречалась всегда с ним радостная, легкая, при параде. Не грузила. Не заводила разговор об отношениях, и тд., если он не начинал первым.

(Она описывает, как рыбачила на онегина. Была легкой, классной, последовательной, уважала границы, но все это в короне и ЗВ. То есть это в иллюзиях, а в реальности – липла, подстраивалась под плинтус, метала из-под плинтуса корм и совсем не видела этого)

После одного из последних эпизодов расставания он пропал на неделю. Потом позвонил. Сказал – спасибо, что не дуешься на меня, ну, то есть, дуешься, но не сильно. Пойдёшь гулять? Я ответила – да, дуюсь, но не сильно. Пойдём.

Мы встретились, он сказал, что он изменился, последние дни стал увереннее, и боль, которая его донимала, стала лишь частью его, а он вырос. И что снова захотел работать с собой, и денег, и работу вернуть. Я за него порадовалась.

(Вот густой ЗВ. Ей кажется, что она очень рада за него, не рефлексирует обиды, ощущает себя независимой)

Остался ночевать у меня, так как ему далеко ехать. До полуночи разговаривали о творчестве, о жизни. Оба были рады видеть друг друга. С утра он спокойно уехал.

Через день позвонил. И сказал, что ему очень плохо сегодня, и вчера ночью не спал, и хотел позвонить поговорить. Я ответила:

– Мне тоже сегодня было плохо.

– Хуже, чем мне?

– Да, местами хуже… ок, давай сейчас поговорим. Помнишь, ты хотел сделать перерыв в общении на полгода?

– Помню, – говорит, – очень хотел!

– Давай сделаем. До конца марта например.

– Можно до мая продлить, до твоего ДР. Но вообще я не сторонник перерывов.

– Не видишь меня своей парой, да?

– Не вижу.

– Я некрасивая?

– Красивая. Просто я не люблю тебя.

– Не в твоём вкусе?

– Да. Знаешь, как это бывает, вот женщину видишь и хочешь сразу. А другую не хочешь.

– Понимаю.

– Тем более, что мне теперь есть с кем…

– Я знаю.

– Откуда?

– Не, мне никто не говорил. Я почувствовала. Я очень рада, что ты наконец получил то, чего хотел. Я не сомневалась, что ты благородный человек и не станешь долго скрывать.

– Да, я не могу на два фронта. Не могу начать новое, пока старое не закончилось.

– Спасибо тебе за это. Для меня это тоже такой водораздел. Что теперь точно все у нас закончилось. Пусть с ней твоя боль исцелится.

– Не, это человеком не исцелить.

– Но, человек может вдохновить на что-то или показать пример хорошего отношения.

– Это да, я прям с новыми силами захотел над собой работать. И, знаешь, я не чувствую, что меня подобрали, как бедняжку… Прям правильное какое-то отношение, которое мне сейчас нужно.

– Прости, если со мной такое ощущение было.

– Не с тобой. Я про Ю. С тобой все по-другому. Вот чего у нас всегда было – это понимание, общность. И за эти четыре года ты очень многое для меня сделала, спасибо тебе. И я знаю, что ты хочешь быть нужной, так что знай – все не зря было.

– Да, хочу. Спасибо… Я буду скучать, даже не столько по романтике, хотя мне очень этого хочется, но больше по дружбе и общности, по нашим интересам совместным. Я думаю, что тебе полегче сейчас. Наверное, тебя тяготило, что надо рассказать мне…

– Да, мне сейчас гораздо легче. Спасибо тебе за этот разговор.

– И тебе спасибо. Не могу сказать, что мне легко, конечно. Но ладно. Давай тогда, пока.

– Пока.

(Посмотрите, насколько жуткий диалог. Автор унижается, но чувствует духовное превосходство, она чувствует духовную силу, чувствует свою осознанность)

Потом я не удержалась и всё-таки написала вдогонку: «Последняя шутка на сегодня: теперь ты точно не можешь сказать, что тебе хуже, чем мне. Ты счастливчик.»

(Но не выдержала корона Спасательницы и зашаталась, автор почувствовала себя раздавленной, а совсем не сильной и щедрой, как хотела бы думать)

Он ответил и был ещё короткий диалог:

– Ну вот зачем ты себя жалеешь?! Такая же как и я. Все у тебя будет хорошо!

– Не жалею. Просто знаю, через что опять надо пройти.

– Тебе хорошо, ты прошла. А я 10 лет в этой депрессии сижу.

– Это не депра, это днище, трансформация. Как феникс – в пепел и обратно. Не знаю, что неприятнее – проходить такое, или 10 лет депры, но которая знакома и понятна. Да что я говорить буду. У всех есть опыт, когда уходят к другому. И про мой мой 2017 ты знаешь.

– Да у обоих 2017 такой.

– Это да.

(Она жалуется ему на то, что он ее бросил, описывает, как ей плохо и как она страдает. А он утешает ее и уговаривает отлипнуть от него совсем. Вот итог ЗВ. Под ЗВ и короной ей все время казалось, что она в полнейшем порядке и она совсем не видела, что происходит)

На этом мы расстались.

Спасибо, что дочитали. Расскажите пожалуйста про мои ошибки.

(Здесь и строчки нет без ошибок, нет без этого даже пары слов. Но только это не “ошибки”, а сознательная слепота. Автор и сейчас хочет ощущать себя фениксом, а свой слив воспринимает как инициацию)