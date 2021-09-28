Политика из Гааги заподозрили в подготовке покушения на и.о. премьера Нидерландов
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Члена городского совета Гааги Арнауда ван Дорна заподозрили в подготовке заказного убийства исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, пишут СМИ.
Ван Дорна задержали по подозрению в подготовке покушения, офицеры Королевской и дипломатической службы (DKDB), которые защищают и.о. премьера, увидели политика в районе, где был Рютте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Algemeen Dagblad.
Мужчина, по их мнению, «вел себя подозрительно».
В понедельник ван Дорн был освобожден после допроса, расследование планируется продолжать.
До этого сообщалось, что охрану и.о. премьера усилили из-за угрозы нападения или похищения. За ним обнаружили слежку от «наблюдателей» – наемников преступных группировок, замышляющих нападение или похищение.
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