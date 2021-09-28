 

В ООН высказали ожидания от встречи Путина и Эрдогана

28.09.2021, 20:33, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыООН надеется, что переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Сочи 29 сентября помогут политическому процессу в Сирии, сообщил спецпосланник генерального секретаря ООН по арабской республике Гейр Педерсен.

«Я надеюсь, что получит развитие <…> прекращение огня по всей стране. На основании этого мы начнем продвигаться в политическом процессе», – цитирует ТАСС Педерсена.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. 

Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов.  



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