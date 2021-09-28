Мнение: В гости к внукам на месяц – рутина, или бестактность?

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Что мне всегда нравилось в Германии, да и вообще в Европе-четкое соблюдение границ личного пространств посторонними людьми. Даже близкие люди не засунут свой гриппозный клюв, не перейдут границ, не станут настойчиво интересоваться личным, если только ты сам не вывернешь свою задницу на изнанку, представив свое нутро и вою жизнь на всеобщее обозрение.

Воспитанники самой счастливой страны на свете, как голодные дети подземелья, любящие из подвального окошка подсматривать за чьей то, более насыщенной и сытой жизнью, лишены этого напрочь не только в отношении своих близких, но и в отношении людей посторонних, совершенно не желающих видеть в своем личном пространстве этот сизый, в расширенных порах, хрящеватый, мясистый нос любопытного совка.

Любящая советская маманя всегда готова ворваться в комнату ребенка. Какое там “постучать”, если надо поймать его за “запретным” и

https://naglecc.livejournal.com/683452.html

Хотя я тут конечно борщанул – в таких семьях понятия “комнаты у ребенка” обычно не бывает никогда. Зато понятие “ипотечные дети” прижилось навсегда.

Продолжать перечислять тут можно бесконечно, одно настойчивое нытье ужаленных на голову дедушек и бабушек о “хотим внуков” чего только стоит. Причем если начать тыкать носом создание совдепа в их бестактность, в желании продемонстрировать им работоспособность члена зятя, или залезть в пизду к невестке, в ответ вы увидите лишь ошалелые в своей глупости, заплывшие безумием глазки и великолепный во все времена ответ “ ачотакова ?”

Сегодня такой же вот из приведенных выше, советского разлива пенсионеров, выдал очередной пёрл, показывающий наглядно, как и в чем такие семьи варятся, живут и почему такая вот



Которым, даже при большом желании, я не могу не поделиться.

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Для меня тут вполне полная и ясная картина, видимая невооруженным взглядом. Что мы тут видим?

Во-первых у алкоголика, то есть психически-нестабильного человека понятия что в семье нормально, а что нет-не существует. О женах, детях, семьях алкоголиков и что из этого получается, я писал много, а наш персонаж, в открытую допускающий такие высказывания, является алкоголиком запойных, частым посетителем вытрезвителей и лечебно-профилактических учреждений с трудотерапией.

Мало того, только человек с нестабильной психикой может “дорваться”, то есть приехать в отпуск ( опять же почему то без семьи) и в первый же день



Из таких семей дети стараются вылететь как можно раньше, лишь бы не видеть репы сильно-пьющих родителей, частенько избитую мать и весь остальной трешак и безобразие, поэтому лишь бы с кем то, лишь бы за кого -только не жить с безумным алкашом.

Во-вторых и, наверное, самым основным -это, как тут выразились село в городских кварталах. Это люди, ментально живущие в каком то начале 18 го века, в большой крестьянской избе с полатями, перегородками из пыльных амбарных мешков, ягнятами и поросятами за перегородкой на кухне, помойным ведром под полатями, чтоб зимой “сходить на ведро” и не представляющие как можно жить самостоятельно, не общиной, не коммуналкой, иметь собственное мнение. И собственную жизнь. в таких семьях до сих пор на “пышных свадьбах в кредит” вывешивают испачканную кровью простынь, а тесть иной раз может присунуть невестке и это не считается чем то из ряда вон выходящим. Вообщем то еще недавно таких продавали деревеньками и селами, проигрывали в карты, а тут-гляди, широкие возможности, да еще и в городских условиях, в которые Новые Крестьяне обязательно прихватывают с собой неповторимый сельский колорит.

По три раза в год тещенька ездит в гости к внукам, раза два ездит тесть “строить гараж”, я представляю какая атмосфера в этой семье, какой бардак и срач в этом цыганском таборе и насколько скоро зятек, если он не такой же селянин или инфантильный хуесос, из такой семьи сбежит сверкая пятками.

В-третьих как и повсевместно распространено женятся и выходят взамуж совершенно неспособные содержать семью молодые люди. Традиции же! Да еще и по этим же традициям заводят глубоко несчастных детей, которых воспитывают в таких же моральных принципах, “шлепая о яичкам”. То есть тещенька-мама, постоянно подкармливает не только деньгами, но и возит жрачку находящейся на грани голода “молодой семье”, подкармливая внуков и “справедливо считая”, что лижущие ей пятки от безнадеги дети и внуки, делают это от чистого сердца.

В четвертых Опять возвращаемся к klim33 Обычно в семьях алкоголиков спиртного дома нет вообще по понятным причинам. Обычно там доминирует жена, у которой по праву находится весь семейный бюджет, широкие возможности, право на мораторий на спиртное в доме. А глубоко пьющий муж превращается в https://bar-chk.livejournal.com/8138029.html Хотя нажравшись, алконавт меняется с женой ролями, поверив в себя может запросто поколотить бабушку за всю обиду, боль и невыносимые моральные страдания.

На таком тесте хитроватому зятю можно запросто сэкономить, позвав его например https://bar-chk.livejournal.com/8654912.html .

Представьте себя, каким кумом королю себя чувствует вырвавшийся на свободу алкоголик, унижаемый дома, которому после “трудового дня” довольные дочка и зятек подносят полную чарочку и собутыльник есть и “уважение” и вроде внуков посмотрел.

Зачем нанимать квалифицированных строителей, если можно вызвать старого дурака, который еще и продуктов привезет и вкалывать будет почти бесплатно?

В пятых Очень и вполне возможно,что тут все наоборот, на такие длительные сроки пенсионеры ездят сами подкормиться, отработать хлеб и соль, но в этом случае картина складывается уже в в совсем нелепый гротеск и сюр. Богатые пенсионеры, всю жизнь вкалывающих на вахтах, подьедаются у своих детей, отрабатывая на должности кухарки, прачки, няньки и разнорабочего.

В заключении хочу сказать, что все эти “поездки в гости на месяц по два-три раза в год” от глубочайшей безнадеги, неспособности обеспечивать себя самим, ввиду слабоумия, или попросту невозможности дать своим детям нормального образования.

Ибо выгонять жену поскорей из декретного отпуска “на работу“, может исключительно тотальный лузер, или совсем уж моральный урод, в альтернативе получая в своем (скорее всего нет) доме квохчущую и путающуюся под ногами ебанутую старуху.

Конечно же понятие личного пространства в таких конгломерациях напрочь отсутствует, а вынужденные до старости терпеть присутствие родителей, засовывающих клювы в семьи своих великовозрастных детей, терпящих это бедствие в своей неблагополучной семье дети, конечно же виноваты сами.

Все это обычно заканчивается весьма печально.

Но по иному жить попросту не умеют.

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