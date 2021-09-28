Мнение: Качество дорог в Европе, половина автомобилей не нужна и рост цен на жильё из-за машиномест

1. Карта качества автодорог в Европе от Всемирного экономического форума за 2019 год. Согласно оценкам ВЭФ дороги в России в среднем такие же, как в Болгарии или Латвии – с их более мягким климатом и золотым дождём от Евросоюза. Более того, в таких вроде бы богатых странах, как Ирландия и Исландия, Италия или даже Бельгия (где расположена столица ЕС) – качество дорог лишь немногим лучше российского, несмотря на все их климатические и экономические преимущества:

https://twitter.com/akarlin88/status/1435352106085634049

Россия многое сделала за последние 20 лет, чтобы смягчить остроту дорожной проблемы. МЫ построили трассу Амур на Дальний Восток, возвели десятки мостов-гигантов, привели в порядок федеральные трассы и улицы в крупнейших городах, построили значительную часть скоростной дороги Москва – Петербург. От Западной Европы пока ещё отстаём, но разрыв, судя по приведённым данным, не такой уж значительный.

Карта демонстрирует также, что жёсткой корреляции между уровнем дохода страны и уровнем инфраструктуры нет. Небогатая Португалия имеет почти столь же хорошие дороги, как пухнущие от капиталов Нидерланды и Швейцария. Богатейшие по показателям ВВП Норвегия, Люксембург и та же Ирландия имеют довольно скромные дороги относительно своего финансового потенциала.

Ну а пример Финляндии в очередной раз показывает, что даже холодный северный климат с частными переходами через ноль не является помехой для создания качественной дорожной инфраструктуры. В очередной раз приходится пожалеть, что в 1917-1918 годах наши пути с финнами разошлись, и мы пошли не путём здорового капитализма и хороших дорог, а совсем другим путём.

2. Урбанисты ехидно потирают руки – их прогнозы относительно автомобилизации, кажется, начинают сбываться. Согласно опросам, почти половина автовладельцев в России заявляют, что хотя машина у них есть, они ею совсем или почти не пользуются:

https://www.interfax-russia.ru/kaleidoscope/v-poslednee-vremya-ne-sadyatsya-za-rul-bolee-40-rossiyan-imeyushchih-avtomobil

Не водить машину в настоящее время предпочитают 42% россиян, имеющих автомобиль, среди сограждан в возрасте 18-24 лет так относятся к своему авто 58% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в “Интерфакс”.

Согласно результатам исследования, женщин, имеющих автомобиль, но при этом не желающих в последнее время садиться за руль, оказалось втрое больше, чем мужчин – 65% и 20% респондентов, соответственно.

По данным опроса, около половины россиян (47%) сообщили, что в их семье есть один автомобиль, 15% сограждан сообщили, что в их семье не менее двух машин, не располагают личным автотранспортом более трети (38%).

По данным ВЦИОМ, чаще всех общественным транспортом пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга – ежедневно по 31% респондентов, несколько раз в неделю – по 27% респондентов.

Вероятно, в сложившейся ситуации виноваты не столько милые сердцу урбан-блогеров велосипеды, самокаты и общественный транспорт, сколько удалённая работа и учёба, доставка еды и прочих онлайн-покупок на дом, а также удобные электронные госуслуги.

Отметим также, что судя по приведённым данным автомобиль теперь есть практически в каждой второй российской семье. В СССР легковых машин было на порядок меньше.

Темпы дальнейшей автомобилизации предсказуемо будут снижаться, но это вовсе не значит, что российский авторынок умрёт. В некоторых регионах России плотность автомобилей ещё не дотягивает до потребностей, также будет актуален переход на более дорогие модели и гибриды.

3. В правительстве заявили, что в подорожании квартир виновата нехватка общественного транспорта, ведущая к сохранению высокой популярности личных автомобилей:

https://lenta.ru/news/2021/09/24/transport_h/

Рост цен на жилье в многоквартирных домах по стране подогревается отказом россиян от общественного транспорта в пользу личных автомобилей. Такую связь подметил и объяснил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, указав на засилье парковок в городах, передает «Интерфакс».

Как отметил вице-премьер, несмотря на продвигаемые федеральными властями инициативы комплексного развития дорожной инфраструктуры, во многих регионах поездки на общественном транспорте по-прежнему непопулярны и проигрывают в спросе собственным средствам передвижения россиян. Под растущий автопарк с каждым годом требуется больше парковочных пространств во дворах домов, что неминуемо выливается в подорожание квадратных метров жилья, подчеркнул чиновник.

На первый взгляд, новость противоречит предыдущей, но повторюсь, что к низкой реальной востребованности автомобилей привела цифровизация, тогда как развитие общественного транспорта действительно оставляет желать лучшего. Многие сейчас держат личное авто только для того, чтобы пару-тройку раз в месяц съездить в Москву из ближнего Подмосковья, не дожидаясь при этом автобуса или такси.

Кроме того, как мы уже не раз обсуждали, основной причиной резкого роста стоимости жилья стала льготная ипотека. Спрос на рынке недвижимости оказался настолько высок, что строительная отрасль не успевает его удовлетворять.