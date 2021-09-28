Мясников опроверг миф о том, что сон на левом боку повышает риск заболеваний сердца

Доктор Александр Мясников развеял популярный миф, связанный со сном на левом боку. Долгое время многие думали, что такое положение оказывает негативное воздействие на сердце.

По словам Мясникова, спать нужно на том боку, на котором человеку удобнее. Сам медик заявил, что ему нравится левая сторона. Наибольшую опасность на самом деле представляют для человека избыточный вес, высокий уровень «плохого» холестерина, вредные привычки и недостаток сна.

В рамках программы «О самом главном» доктор напомнил о другом распространенном мифе – необходимости сильно кашлять, если имеется подозрение на инфаркт. Мясников заявил, что если имеется такая клиническая картинна, то необходимо незамедлительно вызвать скорую. Важно, чтобы человек с реальным заболеванием сердца оказался в больнице в течение двух часов.

Врач посоветовал во время ожидания медиков положить больного так, чтобы обеспечивался свободный доступ кислорода. Также пациента можно удобно посадить, дав препарат, действие которого направлено на разжижение крови.

Источник: smotrim.ru