 

Мясников опроверг миф о том, что сон на левом боку повышает риск заболеваний сердца

28.09.2021, 20:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Александр Мясников развеял популярный миф, связанный со сном на левом боку. Долгое время многие думали, что такое положение оказывает негативное воздействие на сердце.
По словам Мясникова, спать нужно на том боку, на котором человеку удобнее. Сам медик заявил, что ему нравится левая сторона. Наибольшую опасность на самом деле представляют для человека избыточный вес, высокий уровень «плохого» холестерина, вредные привычки и недостаток сна.

В рамках программы «О самом главном» доктор напомнил о другом распространенном мифе – необходимости сильно кашлять, если имеется подозрение на инфаркт. Мясников заявил, что если имеется такая клиническая картинна, то необходимо незамедлительно вызвать скорую. Важно, чтобы человек с реальным заболеванием сердца оказался в больнице в течение двух часов.

Врач посоветовал во время ожидания медиков положить больного так, чтобы обеспечивался свободный доступ кислорода. Также пациента можно удобно посадить, дав препарат, действие которого направлено на разжижение крови.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Их будут миллиарды: цикады возвращаются после 17-летнего “перерыва”

26.06 / Представитель ВОЗ: вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител

20.10 / Мнение: Новости дня – 19 октября. Ковидная Москва, принуждение студентов-медиков…

22.09 / Николай Валуев сменит Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел России

16.04 / Исследование показало риск повторного заболевания COVID-19 у молодых здоровых людей

14.05 / Мнение: После событий 2014 года не стать сепаратистом невозможно

19.06 / Мнение: Возобновление сообщения

22.07 / Лукашенко призвал народ сохранить независимость “клочка земли”

06.11 / Ученые рассказали о причинах позитивного влияния запаха хвои на снижение депрессивного состояния

30.07 / «Господа правители, вы не зажрались ли там?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика