 

Мнение: Новое дело

28.09.2021, 20:20, Разное
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

Здесь нет смысла даже пытаться гадать о причинах. Срок, который дали Навальному, невелик, поэтому нужно создать дело, по которому он сядет уже надолго и всерьез. Такой мелочный садизм выглядит настолько отвратительно с любой точки зрения, что его и комментировать нечего. Как правило, жестокость проявляют трусливые люди, а жестокость за гранью любого разумного смысла – это очень характерно для российского президента, чуть что – прячущегося по подвалам и юркающего от любой опасности в кусты.

Источник: Эль Мюрид



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