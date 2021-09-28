Симоньян заявила об удалении YouTube двух немецких каналов RT без возможности восстановления

Платформа YouTube удалила два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления. YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим «Дойче Велле» и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали занесоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.