 

Симоньян заявила об удалении YouTube двух немецких каналов RT без возможности восстановления

28.09.2021, 20:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПлатформа YouTube удалила два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления. YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим «Дойче Велле» и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали занесоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.



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