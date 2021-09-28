Симоньян заявила об удалении YouTube двух немецких каналов RT без возможности восстановления
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Платформа YouTube удалила два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
«YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления. YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим «Дойче Велле» и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.
Главред RT призвала запретить в РФ Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали занесоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.
За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.
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