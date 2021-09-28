Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время антитеррористической операции

В Минске при исполнении погиб сотрудник КГБ, сообщили в белорусском ведомстве.

«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», – говорится в сообщении на сайте КГБ.

Уточняется, что ответным огнем преступник был уничтожен.

«Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия», – сказано в сообщении.