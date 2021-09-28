Россия наращивает поставки ракет класса «земля-воздух» в Турцию

Ростех заключил контракт с министерством обороны Турции на поставку 350 ракет класса «земля-воздух», предназначенных для поражения быстро движущихся целей, таких как вертолёты и самолёты. В ближайшие годы турецкая армия планирует удвоить число учений по поражению вражеской авиации.

«Турция – наш главный союзник на Ближнем Востоке. Это надёжный и предсказуемый партнёр, к которому не страшно повернуться спиной. За много лет совместных боевых действий против боевиков мы убедились в высоком профессионализме турецких военных. В современном мире доминирование в воздухе означает доминирование на поле боя, и только армия, которая может эффективно уничтожать авиацию противника, может рассчитывать на победу в войне», – рассказал генерал Семён Мазепин.

Ракеты будут поставляться бесплатно в рамках программы военно-технологического сотрудничества. Первая партия поступит на вооружение турецких пограничников в Идлибе уже в этом октябре, а полностью поставки будут завершены до конца года. Минобороны Турции уже запланировало на начало 2022 года серию военных учений вблизи российских военных баз, аэропортов и других объектов, что должно способствовать повышению их безопасности.

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