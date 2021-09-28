Мнение: Отменить профсоюзы и Первомай

Отменить профсоюзы и Первомай

Наша реальность полна символизма, который отражает логику исторического процесса – даже когда это движение вспять. Прошлое преломляется в настоящем, чтобы стать будущим, старые кошмары обретают материальные очертания, ненормальное опять становится нормой. И украинское общество обречено пробежать этот штрафной круг, потратив на него жизни нескольких поколений.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5388 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции трудовых отношений», возвращая эти отношения к временам, когда права рабочих не были защищены профсоюзами. Потому что этот документ «упрощает» процедуру заключения срочного трудового договора, оформляя его на условиях работодателя. А также позволяет увольнять работников без разрешения профсоюзной организации – то есть, без выходного пособия и каких-либо компенсаций. Не говоря уже о том, что с профсоюзами не надо будет согласовывать сверхурочные или работу на выходные.

Никто не скрывает, что новый закон принимается в интересах бизнеса и ущемляет интересы украинских трудящихся. Достаточно сказать, что его представила в парламенте либертарианская депутатка Галина Третьякова, которая прославилась рассуждениями на тему принудительной стерилизации бедняков, и обронила характерную фразу: «мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наемного рабочего».

На практике власть наезжает на эти права по максимуму, потому что дискриминация наемных рабочих является осознанной политикой правящей партии. И теперь под нее подводят законодательную основу, не оглядываясь на очевидные последствия этого шага.

Между тем, законопроект «слуг народа» грозит стране волной массовых увольнений. Хотя Украина уже сейчас страдает от массовой безработицы, и миллионы молодых трудоспособных граждан ищут рабочие места за границей, поднимая экономику Польши, Чехии, Германии и России.

Профсоюзы, которые и так преследуются спецслужбами и судами, фактически, потеряют оставшиеся у них права, их деятельность утратит свой основной смысл. А самые низкие в Европе зарплаты станут еще ниже, ведь у работодателей не будет никакой необходимости платить персоналу больше – достаточно уволить недовольных работников, заменив их на покладистых людей, которые ждут работу на улице.

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский прямо называет это «переходом на капиталистические нормы девятнадцатого века». Потому что проголосованные поправки обнуляют исторические завоевания украинских трудящихся.

«Законопроект 5388 даёт работнику право бегать за работодателем и умолять его подписать трудовой договор. Все остальные права забирает» – лаконично написал он в своем блоге, выражая суть кабальных трудовых отношений, которые давно господствуют в Украине – а теперь будут утверждены официально.

Об антисоциальном характере законопроекта заговорила даже Юлия Тимошенко. Престарелая акула капитализма решила изобразить из себя защитницу украинских трудящихся, в расчете на их будущую предвыборную поддержку.

«Мы с фракцией внимательно изучили повестку дня, очень унизительную лоббистскую повестку дня, где начинается разрушение Трудового кодекса, где у работающих людей отбираются последние права и много других коррупционных вещей. Нет внимания к тому, что инфляция в стране достигла таких пределов, что пятьдесят процентов доходов украинцев идет на еду», – заявила она в парламенте, выступая в роли защитницы угнетенных. Хотя партия «Батькивщина» всегда отстаивала классовую повестку украинской элиты.

67% украинских граждан считают себя бедными, каждый четвертый житель страны испытывает нехватку продуктов питания. Однако политики хотят отобрать у людей последнее, и желают подавить у них способность к сопротивлению – уничтожая любые напоминания о борьбе за трудовые права. Чтобы молодежи не вздумалось взять пример со своих пролетарских предков, которые устраивали крестьянские бунты и выходили на рабочие забастовки.

Институт национальной памяти представил проект закона, который направлен на декоммунизацию 8 марта и 1 мая. Популярные народные праздники лишают статуса выходного дня, объявляя их тяжелым наследием коммунистического режима. Несмотря на то, что Первомай отмечается на территории Украины еще с конца XIX века – когда во Львове, а затем в Киеве проходили запрещенные в то время маевки, ознаменовавшие собой переход от экономической борьбы к политической организации пролетариата.

В этой борьбе изначально принимали участие женщины – что и привело к учреждению международного дня женской солидарности в борьбе за политическое, экономическое и социальное равенство, который до сих пор отмечается в Украине 8 марта. Конечно, социалистический праздник давно утратил прежний посыл, превратившись в предлог для ритуального поздравления «прекрасного пола». Но даже в этом выхолощенном виде он вызывает ненависть антикоммунистически настроенных патриотов.

«Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые годы большевистской власти, внедрялись на поддержку социально-политических движений», – говорится в тексте законопроекта от украинского Министерства Правды, который должен искоренить большевистские праздники из массового сознания украинцев.

Взамен украинцам навязывают казенные торжества, вроде Дня государственного флага Украины, Дня украинской государственности, а также Дня достоинства и свободы – причем, их официально сделают теперь выходными. Но все достоинство, которое осталось сейчас у рядовых украинских граждан, умещается в отреформированном трудовом кодексе, где отменяются профсоюзы, а бизнесменам разрешено увольнять людей буквально по щелчку пальцев.

Эти два законопроекта получили огласку в один день, что символически знаменует возвращение в эпоху первых маевок – к усиленной эксплуатации рабочего класса, к запрету свободы слова, к новым сходкам и стачкам, за которыми последует формирование новых социальных движений.

Вдобавок к этому парламент приступил к рассмотрению проекта бюджета на будущий 2022 год. Его авторы предлагают щедро профинансировать армию и силовые структуры, не жалеют денег на внешний долг, выделяют средства для коррупционных распилов – однако жестко урезают средства на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения Украины, которое должно будет заплатить за кризис из собственного кармана.

«Краткий итог сегодняшнего важнейшего заседания парламента: сокращение прав наёмных работников, уничтожение института профсоюзов, представление антисоциального бюджета и множество патриотических выступлений власть имущих. Верным путём идёте, товарищи!», – прокомментировал это журналист Антон Поляков.

За один день украинцев отбросили назад почти на два века, ликвидируя достижения целого исторического периода. А это придает актуальность старым дежурным праздникам – возвращая им прежние забытые смыслы.

(с) Андрей Манчук

https://liva.com.ua/otmenit-profsoyuzyi-i-pervomaj.html – цинк

И еще.

1. Зачем человеку диалектика – http://proriv.ru/articles.shtml/podguzov?diamat_70 (чтобы меньше удивляться очевидным и закономерным вещам)

2. В Екатеринбурге приступили к созданию площади Антонова – https://ksonline.ru/422172/v-novosibirske-pristupili-k-sozdaniyu-ploshhadi-antonova/ (того самого конструктора Антонова, предприятие имени которого довели до ручки на Украине)

3. Пролетариат и управление обществом – https://su-chkov.livejournal.com/392.html (еще один взгляд на причины уничтожения СССР)

4. Выжить, чтобы бороться – http://surl.li/ahuek (творчество товарищей из Киева).

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