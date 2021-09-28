Как помочь ребенку избавиться от стресса: смотрим на его знак зодиака

В последние годы мы все чаще заводим дискуссии о психическом здоровье. Оно так же важно, как и наше физическое состояние. Поэтому заботиться о ментальном здоровье нужно с ранних лет. Если взрослые способны бороться со стрессом, то дети понятия не имеют, как от него избавиться. Может ли астрология помочь родителям в этом? Да, ведь у каждого знака зодиака есть свои характерные черты, которые помогают взрослым и детям бороться со стрессом. Расскажем о них ниже.

Овен

Дети Овны с ранних лет энергичны и полны жизни. Из-за этого родителям иногда бывает сложно усмотреть за ними. А еще такие дети обычно никак не выказывают стресса и тревожности. Но Овны постоянно беспокоятся о том, что они не выдерживают конкуренции со сверстниками. Из-за этого развивается тревога, которая может перерасти и в стресс.

Учитывая что Овны по своей натуре достаточно импульсивны, они часто принимают неверные решения, которые впоследствии их расстраивают. Их бесполезно успокаивать и утешать. Куда лучше помочь им выплеснуть негативную энергию и снять напряжение. Для этого подойдет спорт: бег, силовые упражнения, любые изматывающие тренировки.

Телец

Дети Тельцы всегда выглядят спокойными и уравновешенными. С ранних лет они создают для себя зону комфорта, которую без острой необходимости почти никогда не покидают. Куда удобнее им находиться наедине с собой, а не в компании других детей. Тельцов нельзя ругать и наказывать, такое давление вызывает у них стресс и тревогу. Если ребенок раздражен, дайте ему проявить творческие способности. Например, Тельцов может успокаивать рисование, прослушивание музыки, чтение книг. Творчество отвлечет их и поможет избавиться от тревоги.

Близнецы

Дети Близнецы обожают находиться в обществе других людей. Им нравится разговаривать, обсуждать насущные события и проявлять эмоции. Близнецы могут болтать без умолку, поэтому им тяжело надолго оставаться наедине с собой. Одиночество вызывает у них тревогу и стресс, поэтому родителям так важно окружить своего ребенка свободой. Поговорите с ними, спросите, как у них прошел день. Покажите, что вам действительно важно общаться со своим ребенком. А еще Близнецы обожают командные игры и викторины. Они тоже отлично помогают снять стресс.

Рак

Дети Раки очень чувствительны и эмоциональны. Даже в детстве им нравится заботиться о других людях. Но им нужно, чтобы они отвечали им тем же. Раки имеют свойство накапливать всю боль и обиду в себе. Эти негативные эмоции отравляют их, вызывая тревогу и стресс. Если вы воспитываете ребенка Рака, обязательно показывайте ему, как вы его любите. Почаще хвалите его и говорите ему о том, как он важен для вас.

Лев

Все дети Львы жаждут только одного – внимания. Они полны энергии и уверены в себе. Такие дети часто становятся душой компании, но иногда им тяжело контролировать свои эмоции. Их большое эго тоже играет с ними злую шутку. Львы жаждут признания и сильно расстраиваются, когда его не получают. Маленькие дети могут часто капризничать и устраивать истерики. Не кричите и не наказывайте их. Этим вы только усугубите ситуацию. Чаще проговаривайте негативные эмоции, научите ребенка осознавать их. Успокоить его поможет рисование или йога.

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Дева

Дети Девы отличаются вдумчивостью и перфекционизмом. Эти качества, сочетаясь с чувствительностью, часто вызывают у них стресс, особенно когда дело касается учебы или спорта. Девам нужно быть лучшими во всем, и они очень расстраиваются, когда у них не получается. Родителям важно не ругать их за неудачи, а подбадривать и утешать. Лишняя критика только усилит и без того не совсем здоровый перфекционизм Дев.

Весы

Дети Весы отличаются спокойным и миролюбивым характером. Им нравится общаться с другими людьми, но они всячески избегают любых конфликтов. Любая конфронтация тут же провоцирует у них стресс. Весы не любят спорить, они чувствуют себя плохо, если им приходится выяснять отношения. Чтобы успокоить их, старайтесь включать малышу успокаивающую музыку или мультики. Это поможет им успокоиться и отпустить негативные эмоции.

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Скорпион

Дети Скорпионы сами по себе бывают очень скрытными. Они не говорят о своих чувствах и обожают находиться в одиночестве. Их отличает трудолюбие, но Скорпионы также опытные манипуляторы. Когда ребенок находится в стрессе, он становится агрессивным и мстительным, часто вспоминает старые обиды. Родителям не стоит их игнорировать. Попробуйте отвлечь их от негативных эмоций. Например, сходите на прогулку в парк или посмотрите фильм.

Стрелец

Дети Стрельцы растут самоуверенными личностями. Они чувствуют себя так, словно являются главными героями приключенческого романа. Правила и запреты им чужды, они не будут слушаться их. Родителям не стоит ругать их и вступать в открытую конфронтацию. Лучше спокойно поговорить. Не спорьте со Стрельцом и не пытайтесь переубедить. Постарайтесь найти золотую середину и не ругайте малыша, иначе он попросту перестанет вам доверять.

Козерог

Дети Козероги – честные и открытые личности, которые во всем хотят быть первыми. Эта излишняя конкуренция часто играет с ними злую шутку. Козероги расстраиваются, когда не могут быть лучшими во всем. Излишний перфекционизм – главных источник стресса в их жизни. Родителям детей Козерогов нужно научить их признавать свои недостатки. На собственном примере покажите, что у каждого есть плохие черты. Расскажите нелепые истории из жизни, поделитесь опытом. А еще Козероги обожают планировать будущее: это занятие их расслабляет.

Водолей

Дети Водолеи прежде всего ценят свою независимость. Любая излишняя опека будет душить их, она только вызовет сильный стресс. Водолеи не любят, когда их контролируют, поэтому они часто конфликтуют с родителями. Не наседайте на ребенка: этим вы только усугубите ситуацию. Лучше дайте им побыть наедине с собой. Разрешите ему погулять чуть дольше обычного или не запрещайте провести вечер за любимой компьютерной игрой.

Рыбы

Дети Рыбы – это творческие и мечтательные личности. Со стороны кажется, что тревога и беспокойство им чужды, но на самом деле это не так. Рыбы редко выставляют напоказ эмоции, но они испытывают стресс, когда чувствуют, что родители ими пренебрегают. Поэтому так важно выражать свою любовь к ребенку. Проводите больше времени с ними: рисуйте, пойте, делайте творческие поделки.