 

Переболела она! – Личное мнение

28.09.2021, 20:04, Разное
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Учительницу начальных классов из Красноярска Оксану Торопову отстранили от работы за отказ, как она говорит, вакцинироваться.


Фото: Соцсети

Жаль, что не посадили. И это — не сарказм. Мне действительно жаль, что только отстранили, а не посадили.

Жёстче законы должны быть, жёстче. 

Вы только послушайте, что заявляет эта дремучая, на мой взгляд, женщина, допущенная к тому, чтобы учить наших детей.

Я не вижу смысла ставить прививку, потому что у меня высокий уровень антител, я болела коронавирусом в ноябре прошлого года. Мне уже 52 года, у меня есть хронические заболевания, поэтому не считаю безопасным ставить прививку. Кроме того, видела, что у других людей, моих знакомых, были побочные реакции после вакцины.

В ноябре она болела! Это считай, что не болела. Антитела у неё! 

Ну, какие могут быть антитела у пожилой женщины, переболевшей короной почти год назад?  

Антиваксеры, вообще, башкой не думают: в головах — не прогресс и знания, а мифы и предания бабы Фисы.

Медотвод от прививки в поликлинике Тороповой не дали: нет оснований. Но она сама считает, что основания есть. Она же умнее врачей, да?

Невакцинированная бабушка в свои 52 года считает небезопасным ставить прививку! Побочные реакции она видела!

А покойников, при жизни посчитавших вакцинацию небезопасной, в гробах ты не видела, учительница первая моя?

Вакцинофобов, которые сейчас борются за жизнь под аппаратами ИВЛ, тоже не видела?

Повезло, если не видела. Можешь не прививаться. Но в коллективе таким людям — не место.

Непривитый человек должен сидеть дома в гордом одиночестве. Не хочешь ставить прививку — оставайся без работы.

Может, стоит сажать всех, кто распространяет мифы о вреде прививок, и всех, кто принимает самостоятельные решения об отказе от вакцинации?

Если хотите жить в обществе, а не в землянке в тайге, то решение о вашей вакцинации должно принимать государство. Да, я так считаю.

А вы? Почему?

Источник: Лена Миро



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