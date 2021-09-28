 

Мнение: Путин и мыло

28.09.2021, 20:02, Разное
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«…. один из подследственных попросил передать ему несколько кусочков мыла в форме бюста Путина. Передавать в СИЗО мыло не запрещено. Его форма и размер никак в общем-то не регламентированы. Но на приёмке проверяли, нет ли в мыле чего запрещённого, и разрезали пару бюстов ножом. Одному даже отрезали голову.

Получив бюсты в таком непотребном виде, подследственный написал огромную жалобу. Он изложил, что как патриот и человек, уважающий Владимира Владимировича Путина, чувствует себя глубоко оскорблённым и считает это идеологической диверсией. Через пару дней к нему прибежал взмыленный начальник, ответственный за воспитание, и очень попросил никуда и никому это не отправлять и в целом прекратить эксперименты с вождём».
Отсюда

Это написал Андрей Пивоваров, который с июня находится в краснодарском СИЗО-1. Он обвиняется «в сотрудничестве с нежелательной организацией».

Мне вот интересно, а производить мыло в виде бюста Путина – это как? Скрепно?

А еще мне интересно, а бюсты Ленина из мыла делали? А Сталина? А сейчас делают?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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