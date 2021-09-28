Пуртова: Ситуация с ценами на газ возвращает нас к вопросу об энергетической независимости Украины, которой нужно заниматься не только на словах

Что происходит с ценами на газ в Европе и что делать Украине?

Резкий рост цены на природный газ в Европе стал неожиданностью для многих стран. Особенно – для импортеров в преддверии зимнего периода.

Эта ситуация показала не только волатильность газового рынка и взаимозависимость различных регионов мира, но и то, насколько Украина уязвима к международной конъюнктуре.

Почему взлетели цены на газ?

Причины взлета цены на газ в Европе до космических $1000 за 1 тыс. м³ заключаются в резком росте цен на рынке Азии, что потянуло за собой цены и в Европе. Основные поставщики сжиженного газа на азиатские рынки, такие как Катар, США и Австралия, из-за этого увеличили свои поставки в Азию, которая является их премиальным рынком, а в Европе наоборот: уменьшилось предложение, и образовалась огромная “дыра” в спросе на газ, который некому было закрывать.

Поставки газа по трубопроводам ограничены, сжиженного газа, как уже отмечалось, не хватает, а объемы запасов газа в подземных хранилищах оказались низкими, в том числе и после холодной весны этого года.

Российский “Газпром”, конечно, мог бы перекрыть дефицит, увеличив свои собственные поставки газа в Европу. Но россияне не стали этого делать, а вместо этого воспользовались ситуацией и начали тянуть время с тем, чтобы заставить европейцев заключить с ними больше долгосрочных контрактов. В конце концов, высокие цены на газ и большое количество долгосрочных сделок – это и есть основные интересы подобной компании как “Газпром”. Дополнительно накручивали цену спекулянты с разных сторон, как это всегда бывает в подобных ситуациях. Just business.

Что это значит для нас?

Высокие цены на газ в Европе означают, что и Украина будет вынуждена покупать газ по более высоким ценам, поэтому эта ситуация непосредственно влияет на нас.

Прежде всего, влияет игра россиян, которые умело пользуются кризисом в своих коммерческих интересах. Фактор “Северного потока – 2”, о котором сегодня часто говорят в украинских СМИ, является второстепенным. Хотя, действительно, Кремль пытается воспользоваться ситуацией на рынке, чтобы усилить свои аргументы в пользу сертификации и запуска газопровода. Мол, видите, как плохо без лишней трубы, по которой в Европу поставлялся бы газ? К сожалению, тенденция в Европе такова, что эти аргументы могут сработать.

Тренд на рост цен на газ в Европе начался еще весной. Следовательно, Украина попала в довольно неудобную ситуацию. Высокие цены на газ в Европе означают, что и нам придется покупать газ по более высокой цене. Это может поставить под угрозу экономическую стабильность нашего государства. Уязвимость Украины от внешних факторов, которые мы не контролируем, уже давно стала существенной проблемой нашей безопасности.

Что делать?

Ситуация с газовыми ценами показывает, что так продолжаться не может. Эту уязвимость необходимо убирать, и укреплять свой потенциал, выходя на достаточный уровень энергетической независимости, который поможет как минимум избегать подобных проблем в будущем.

Пожалуй, лучшими шагами на этом пути должны быть следующие:

наращивание добычи собственного природного газа и привлечения инвестиций под эти проекты;

модернизация устаревшей энергетической инфраструктуры для повышения ее эффективности;

развитие программ повышения энергоэффективности домохозяйств и промышленных предприятий, которые пользуются газом;

диверсификация энергоносителей, развитие альтернативных источников энергии с участием наших западных партнеров, которые готовы предоставить Украине поддержку и частичную финансовую помощь под эти проекты;

наращивание производства атомной электроэнергии.

Ситуация с ценами на газ позволяет нам пересмотреть наши позиции на этом рынке, вернуться к вопросу энергетической независимости (но не только на словах), снова напомнить западным партнерам, что Россия использует и будет использовать энергетику как инструмент давления, а также начать реальный путь к разрыву различных внешних зависимостей, от которых страдает наша страна.

Собственно, президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой уже сделали первые сверхважные шаги на этом пути. План трансформации Украины, который был представлен впервые во время визита президента в США, содержит немало проектов, направленных на модернизацию украинской энергетической инфраструктуры.

Начались реальные предметные переговоры о перспективах развития в Украине инфраструктуры под поставки СПГ в перспективе следующих 7–10 лет. Неделю назад во время встречи между премьер-министрами Украины и Польши официальная Варшава выразила желание заняться добычей газа в Украине, а крупнейшая польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что начнет добычу газа во Львовской области.

Эти первые шаги помогут начать энергетическую диверсификацию и усиление национальной энергетической системы. В следующий раз, когда в мире вновь произойдет кризис, Украина будет к ней готова, и сможет не только защищать себя, но и спасать наших партнеров.

Источник: “ГОРДОН”

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