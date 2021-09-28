В Кремле заявили о готовности увеличить поставки газа в Европу. Витренко говорит, что это шантаж ради запуска “Северного потока – 2”

Он сказал, что Европа “не успела закачать” подземные хранилища газа и “по всем расчетам у них не получится сейчас закачать”.

“Можно ли взять газ больше у “Газпрома” и закачать? Можно. “Газпром” готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал”, – заявил Песков, заверив, что европейские потребители – “главные партнеры” России и “Газпром” “при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность”.

Глава правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко в Facebook заявил, что Россия продолжает таким образом шантажировать Европу из-за газопровода “Северный поток – 2”.

“Это продолжение шантажа Европы по “Северному потоку – 2”. Мол, вы уже не успеете закачать достаточно газа на зиму, поэтому дайте запустить этот газопровод без полного соблюдения правил ЕС. Как на это можно отвечать? Указать Кремлю, что в Украине как раз самые большие газохранилища, и у них достаточная свободная мощность, по крайней мере 10 млрд м³, и мы можем закачивать газ еще долго, даже после начала отопительного сезона, если больше газа будет подаваться со стороны России. Поэтому “Газпром” должен дать возможность европейским компаниям получать газ на границе РФ – Украина, чтобы они потом могли больше газа закачивать в наши хранилища”, – написал Витренко.

Он сообщил, что сейчас “Газпром”, вопреки европейским правилам, фактически блокирует доступ третьих лиц к газопроводам из России в ЕС.

“Поэтому и “Северный поток – 2 не может быть сертифицирован, пока это не изменится”, – добавил Витренко.

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/381935603587344

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября, но в “Газпроме” эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Впервые биржевые цены на газ установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

“Газпром” 20 сентября в очередной отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³. Сегодня цена на спотовый газ обновила исторический рекорд.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода “Северный поток – 2” к началу 2022 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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