Банковская система Афганистана находится на грани краха – глава исламского банка страны

Афганцы сейчас массово снимают деньги с банковских счетов. При этом большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг, рассказал специалист.

По данным Всемирного банка, около 40% ВВП Афганистана составляет иностранная помощь. После захвата власти талибами западные страны начали замораживать активы, к которым Афганистан мог получить доступ через Всемирный банк и МВФ. Аль-Фалахи считает, что это побуждает “Талибан” искать другие источники финансовой поддержки.

Боевики ждут поддержки Китая, России и некоторых других стран, добавил он.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней неподконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Талибы называли Китай страной, которую рассматривают в качестве основного партнера. Китай, в свою очередь, был одной из двух стран (вместе с Россией), не поддержавших резолюцию Совбеза ООН по Афганистану. Документ призывал талибов обеспечить безопасность людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и соблюдать права человека, в том числе женщин и детей

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь 8 сентября этого года сказал, что его страна готова поддерживать связь с новым афганским правительством, сформированным из представителей “Талибана”. Власти Китая решили предоставить правительству талибов продовольствие, зимние принадлежности, вакцины и лекарства на сумму 200 млн юаней ($31 млн), говорится на сайте МИД страны.

Новое правительство “Талибана” заявляло о желании получать финансовую и гуманитарную помощь от Берлина.

МВФ высказывал обеспокоенность экономической ситуацией в Афганистане и предупредил власти страны о надвигающемся гуманитарном кризисе. Фонд не мог возобновить взаимодействие с Афганистаном, поскольку в стране отсутствовало сформированное признанное правительство, сообщало AFP.

Также МВФ планировал передать Афганистану $460 млн, однако администрация президента США Джо Байдена требовала от Фонда гарантий, что эти деньги не попадут к талибам.

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