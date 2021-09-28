 

Притула заявил, что создает свою партию. Она будет участвовать в парламентских выборах

28.09.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая программы “Первые лица” Елена Трибушная спросила Притулу о его политическом проекте, будет ли это партия.  

“Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования… Относительно нейминга, брендинга – дайте мне немного времени, и я обязательно расскажу. Это однозначно будет не виртуальная история. Но и спешить с приобретением субъектности я не буду”, – ответил Притула.

По его словам, перед партией “в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания”.

ВИДЕОВидео: 24 Канал / YouTube
Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

“Личные амбиции взяли верх над общей целью”, –прокомментировали выход Притулы из партии в “Голосе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Экс-помощницу депутата Рады заочно арестовали за нападение на посольство РФ в Киеве

07.11 / Барецкий предупредил Ефремова об опасности жизни в колонии

20.07 / Британия приостановила соглашение с Гонконгом об экстрадиции

24.06 / Фукс показал, что три его российских паспорта аннулированы и объяснил, почему последний получил в 2017 году

19.12 / В РПЦ считают, что Байдена нельзя назвать «полноценным» христианином

24.09 / Раскрыты детали дела о мошенничестве в отношении Пашаева

05.06 / Рогозин поддержал предложение главы НАСА продлить работу МКС до 2030 года

31.12 / В Одессе автомобиль выехал на открытую площадку McDonald’s, пострадали два человека

02.06 / В Москве сотрудники ДПС задержали уклонявшегося от армии блогера-гонщика

29.11 / Меланья Трамп захотела написать мемуары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика