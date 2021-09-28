Притула заявил, что создает свою партию. Она будет участвовать в парламентских выборах

Ведущая программы “Первые лица” Елена Трибушная спросила Притулу о его политическом проекте, будет ли это партия.

“Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования… Относительно нейминга, брендинга – дайте мне немного времени, и я обязательно расскажу. Это однозначно будет не виртуальная история. Но и спешить с приобретением субъектности я не буду”, – ответил Притула.

По его словам, перед партией “в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания”.

ВИДЕОВидео: 24 Канал / YouTube

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

“Личные амбиции взяли верх над общей целью”, –прокомментировали выход Притулы из партии в “Голосе”.

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