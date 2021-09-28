 

Компания Microsoft собирается обновить работу Skype

28.09.2021, 19:44, Новости дня
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Дизайн видеосервиса Skype снова претерпит серьезные изменения. Об этом сообщил источник из компании Microsoft. По имеющейся информации, разработчик пытается сделать сервис более надежным, со стабильной работой и современным дизайном.

Кроме того, Microsoft расширит функционал. Например, в случае коллективного звонка будут отображаться сразу все иконки участников беседы.

Судя по всему, изменения произойдут в течение ближайших месяцев. Пользователи смогут выбирать вид на экране между приоритетом к докладчику, полной галереей и другими видами оформления. Также специалисты компании намерены значительно повысить производительность сервиса при использовании его на устройствах с операционной системой Android.



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