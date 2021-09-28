Компания Microsoft собирается обновить работу Skype

Дизайн видеосервиса Skype снова претерпит серьезные изменения. Об этом сообщил источник из компании Microsoft. По имеющейся информации, разработчик пытается сделать сервис более надежным, со стабильной работой и современным дизайном.

Кроме того, Microsoft расширит функционал. Например, в случае коллективного звонка будут отображаться сразу все иконки участников беседы.

Судя по всему, изменения произойдут в течение ближайших месяцев. Пользователи смогут выбирать вид на экране между приоритетом к докладчику, полной галереей и другими видами оформления. Также специалисты компании намерены значительно повысить производительность сервиса при использовании его на устройствах с операционной системой Android.