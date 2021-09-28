Nokia представит новый планшет в начале октября

Представители компании Nokia сообщают, что в начале будущего месяца состоится презентация нового планшета, выпущенного под основным брендом компании. Разработчики обещают пользователям простое и очень надежное устройство.

Одновременно производитель планирует несколько новых моделей смартфонов, созданных для продажи пол брендом Nokia. Первые изображения новых устройств уже опубликованы в сети.

Новый планшет получит штатное название Nokia T20. Как напоминают эксперты, это будет уже вторая попытка компании завоевать рынок в данном сегменте электронных устройств. Ожидается, что планшет выйдет с 4 Гб оперативно и 64 Гб основной памяти. На новых устройствах планируют предустанавливать операционную систему Android 11.