Мнение: О духовных практиках

Мода на “духовные практики” всегда была, остается и останется.

В разные времена она становится то больше, то намного больше.

Среди практикующих есть люди, которым эти практики что-то дают, для некоторых они бесполезны, для многих просто вредны.

Вот мы в письме видели пример.

В чем разница между этими людьми? Почему некоторым практики не вредят и даже помогают?

Очевидно, что если “духовность” не идет на рост короны, она может идти на рост личности, но в каком случае это происходит?

И как человеку изнутри это верно оценить?

Есть несколько простых и действенных принципов.

1. Сначала надо научиться стоять на ногах, потом уже высоко прыгать

Что это значит?

Духовные практики – это высший личностный уровень, можно даже сказать надличностный.

Это значит – сначала надо избавиться от детского эгоцентризма, потом уже думать о духовности.

Сначала личность должна стать хоть немного самостоятельной, потом уже она может спасать мир.

Иначе за спасением мира прячется потребность в слиянии и выдается за широту души.

Если ходить, пока не можешь держаться на ногах, разобьешь нос.

Как это бывает у очень пьяных людей.

А если высоко прыгать?

Будет еще хуже.

Именно это мы и видим у “духовных людей” с очень плохими границами.

Границы формируются, когда человек становится взрослым, когда он начинает опираться на себя, когда он способен отделять себя от других, то есть осознавать себя отдельно и других отдельно, видеть их субъектность, уважать их волю, но и свою субъектность тоже видеть, не растворяться ни в ком.

Если до этого уровня начинать “расширять сознание”, “растить душу” и “обнимать весь мир”, произойдет печальное.

Как понять, что вы не готовы к духовным практикам?

Вы однозначно не готовы, если у вас не закрыты дыры в основных ресурсах, если у вас нет главных опор.

Если вы не можете материально обеспечить себя и своих иждивенцев, вы не готовы к духовному уровню.

Пока вы будете обнимать мир, кто-то должен кормить и поддерживать вас как умственно неполноценного.

Это материальная устойчивость. Способность твердо стоять на ногах в материальном смысле.

Есть еще эмоциональная устойчивость.

Если вы часто нуждаетесь в том, чтобы “выговориться”, если у вас бывают спады и подъемы, если вы пьете алкоголь, чтобы унять тоску, если вы испытываете душевные метания и страдания, если вам сложно мотивировать себя и организовывать, значит у вас очень шаткие эмоциональные опоры.

И вы однозначно не готовы к духовному уровню.

Как только вы начнете обнимать мир, ваши ноги разъедутся и вы сядете в лужу.

Вот простой тест на то, готовы ли вы.

Нет, если у вас нет материальной и эмоциональной устойчивости.

Обратите внимание, как часто люди без опор пытаются опоры обесценить и завернуть в зеленый виноград.

Они считают, что их эмоциональная разболтанность – это сверхчувствительность и особенный дар “нести на себе боль мира”.

А их материальная неустойчивость – это полет над бренным.

Нужно честно увидеть, что это не дар и не полет, а личностная неполноценность, недоформированность границ и опор.

2. Сначала надо научиться уважать людей, потом уже обнимать мир

В последнем письме мы видели, к чему приводит желание спасать без уважения.

Опишите это сами.

3. Сначала нужно научиться делать что-то просто полезное, а потом уже волшебное.

То есть каждый раз, когда человек пытается притвориться продвинутым, чтобы скрыть дыры на уровне ниже, он пострадает.

Волшебство не может делать тот, кто не способен сделать ничего простого и полезного.

Это понятно из обычной, здравой логики.

Разве может брать большие веса тот, кто не взял веса меньше?

Разве может изучить сложные формы языка тот, кто не изучил формы проще?

Может решать сложные уравнения тот, кто не осилил таблицу умножения?

Может готовить торты тот, кто не способен испечь оладья?

Везде, куда бы мы ни посмотрели, есть постепенный рост с уровня ниже на уровень выше.

Но только в теме “духовности” многие упорно думают, что можно пропустить все нормальные уровни общения и сразу махнуть на высокий уровень осознанности и восприятия. Пропустить уровень эмпатии и махнуть на уровень телепатии. Пропустить уровень уважения к чужой воле и махнуть на уровень вселенской любви.

Можете привести примеры и мемы, чем это оборачивается?