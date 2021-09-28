Мнение: Итоги выборов в Германии, газовый обход в Венгрию и зелёная пропаганда

1. Свидетели нефтегазового краха России оживились, после того как на прошедших в Германии парламентских выборах партия зелёных резко укрепила свои позиции, заняв в Будестаге 118 мест (против 67 на прошлых выборах). Грета Тунберг и прочая зелёная пропаганда таки принесли свой результат:

https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_90/The_Greens#Election_results

Казалось бы, попытки прикрутить поставки нефти и газа из России в Германию и ЕС теперь должны усилиться.

Однако часть экспертов считает, что зелёные хотя и улучшили свои позиции в Бундестаге, но всё же выступили куда хуже, чем ожидалось, тогда как у партий, которые выступают за сохранение и расширения сотрудничества с Россией, есть все возможности, чтобы сформировать коалицию и избежать каких-либо резких поворотов в энергетической политике:

https://lenta.ru/news/2021/09/27/germ_sevpotok/

Основные политические силы ФРГ, используемые правительством США для влияния на ситуацию по «Северному потоку-2», недополучили значительный процент голосов избирателей, что уменьшает их авторитет в данном вопросе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он добавил, что на данный момент формируется благоприятный климат для ускорения сертификации газопровода.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Результаты опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

Согласно данным голосования во всех 299 немецких округах, социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. Разница между двумя лидирующими партиями составила 1,6 процента.

Гутенев напомнил, что «Северный поток-2» крайне выгоден для самой Германии, поскольку увеличивает конкурентоспособность немецкой экономики. По его словам, многие прагматично настроенные политики страны это понимают.

«Партия “Зеленых” недополучила порядка 30-40 процентов голосов, что можно считать их поражением, — считает политик. — А ведь именно они были той основной силой, которую использовали другие страны для разжигания вопросов по “Северному потоку-2”. Так что теперь ситуация значительно упрощается. Кроме того, высокий процент голосов на выборах набрала партия “Альтернатива для Германии”, а также другие прагматичные и бизнес-ориентированные политики. Все это, вместе с ожидаемо холодной зимой, поможет убедить немецкий парламент пойти на ускоренную сертификацию газопровода и укрепить энергобезопасность, а также конкурентоспособность немецкой экономики».

Есть и другое мнение — позеленение Бундестага не пройдёт бесследно, напряжение в отношениях России с Германией может вырасти, ибо влияние США на немецкую политику теперь усилится:

https://lenta.ru/news/2021/09/27/germ_vybori/

«”Зеленые” — это уже давно не про экологию. Это филиал Демократической партии США, новой этики, которая, как ни парадоксально, глубоко аморальна. Сегодняшние “Зеленые” — это не экологи, не пацифисты, какими они были 20-30 лет назад, это партия тотальной толерантности, готовая стрелять из танков по несогласным. И они займут важные посты в правительстве, — считает Сергей Марков. — СДПГ и ХДС не смогут составить вместе твердую коалицию, им придется договариваться с “Зелеными” и свободными демократами. И многие эксперты считают, что эти торги могут затянуться чуть не до Нового года. И, если они закончатся ничем, необходимо будет назначить новые выборы, чтобы выйти из тупика».

2. Предсказуемый результат недальновидной политики наших недалёких соседей. Венгрия договорилась с Россией о поставках газа в обход недостаточно дружественных к Венгрии и России стран:

https://www.pnp.ru/economics/rossiya-i-vengriya-podpisali-kontrakt-na-postavku-gaza-v-obkhod-ukrainy.html

И действительно, мы теперь можем легко поставлять необходимые объёмы как через Чёрное море, Турцию и балканские страны, так и через Балтику и германские страны.

Но ведь мы вовсе не навязывали венграм обходные пути поставок – это было их собственное желание, вызванное притеснениями этнического венгерского населения в отдельных странах-транзитёрах. Так-то России всё равно, каким путём поставлять газ, лишь бы это было надёжно и дёшево.

3. К вопросу о том, как зелёные наращивают свою силу в Германии и Европе. Видео с 7 миллионами просмотров на популярном немецком ютуб-канале, посвящённом популяризации науки, рассказывает о том, «как исправить изменение климата» – и при этом почти прямым текстом призывает голосовать за зелёных:

https://www.youtube.com/watch?v=yiw6_JakZFc

Авторы видео фактически признают, что современный уровень технологий не позволяет быстро снизить выбросы парниковых газов без снижения уровня жизни человечества: они всячески намекают, что нам всем необходимо кушать меньше мяса, меньше пользоваться транспортом, потреблять меньше энергии и производить меньше цемента (а значит, меньше строить).

«Зелёный» стиль жизни, практикуемый на личном уровне фанатами этой идеологии, не может существенно повлиять на ситуацию до тех пор, покуда западные страны сохраняют свой высокий средний уровень потребления, а развивающиеся страны всячески стремятся их догнать (то есть, несмотря на все усилия зелёных, общие мировые выбросы CO2 продолжают расти).

Получается, с точки зрения авторов видео, единственный путь – это привести зелёных политиков к власти, чтобы ускорить внедрение зелёного законодательства. То есть, говоря без обиняков, чтобы принудить к тотальному позеленению сначала народы развитых стран, а потом и всех остальных (при этом цели сохранения или повышения уровня жизни в зелёной повестке не стоит).