Актриса Олеся Железняк рассказала, когда выйдут «Сваты-7»

Известная российская актриса Олеся Железняк рассказала, когда состоится премьера «Сваты-7». Финальный сезон комедийного сериала выйдет в ноябре нынешнего года.

Поклонники постоянно спрашивают у Железняк, когда они смогут увидеть новый сезон «Сватов». Она заявила, что им осталось немного потерпеть, поскольку премьера запланирована уже в ноябре. Знаменитость поделилась радостной новостью в социальной сети Instagram. Она пояснила поклонникам, что на протяжении долгого времени не могла вспомнить пароль от своего аккаунта, поэтому не выходила на связь.

Сейчас Железняк намерена активнее вести свой блог. Она думает, какого рода публикации ей делать. Возможно, знаменитость станет делиться фильмотекой.

Напомним, что в сериале «Сваты» Железняк досталась роль Ларисы Буханкиной. Ее героиня появилась в четвертом сезоне кинопроекта, пишет портал «Слово и дело».