Снижение веса на 10-15% дает шанс избавиться от диабета 2 типа



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В ходе ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) ученые из Университета Ньюкасла сообщили, что каждый десятый человек с диабетом 2 типа в Великобритании имеет нормальный вес, и обычно врачи рекомендуют им не снижать его. В своей научной работе специалисты оценили, может ли уменьшение массы тела улучшить показатели у этой группы пациентов, передает MedicalXpress.

В исследовании участвовали 12 мужчин и женщин с диабетом 2 типа, у которых не было проблем с весом — средний ИМТ составлял 24,5. В течение нескольких недель добровольцы сидели на строгой диете, питаясь низкокалорийными супами и коктейлями и потребляя не более 800 калорий в день.

После трех циклов программы участники потеряли 10-15% своего веса, в среднем — 8,2 кг. У них значительно уменьшился общий объем жира в организме и в частности в печени и поджелудочной железе. Ученые также отметили снижение уровня триглицеридов — одного из важных маркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний, — до контрольных значений.

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Более того у 8 из 12 участников (67%) диабет перешел в ремиссию, то есть уровень сахара в крови нормализовался без лекарственных средств. Авторы исследования сообщили, что эти результаты согласуются с выводами предыдущих научных работ.

«Хотя это предварительные данные, они очень четко демонстрируют, что диабет вызван не ожирением, а тем, что он слишком тяжел для вашего собственного тела. Это происходит из-за слишком большого количества жира в печени и поджелудочной железе независимо от вашего ИМТ», — сообщил профессор Рой Тейлор (Roy Taylor), ведущий автор исследования.